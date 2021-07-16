В России выпустили женскую версию автоответчика для «издевательств» над телефонными мошенниками

Сейчас «Алёна» в тестовом режиме отвечает на звонки 15% клиентов банка. «Тинькофф» проводит эксперимент, чтобы найти комфортный голос, которому люди будут больше доверять. В банке рассказали, что «Алёна» умеет радоваться, грустить и флиртовать. Однако во время тестов голосовой помощник разговаривает со всеми нейтрально. Эмоции он начнёт проявлять в будущем, например грустить во время расторжения договора.

Ранее художник Артём Лоскутов показал, как голосовой помощник «Олег» может общаться с телефонными спамерами за клиента. «...звонки из банков утомили даже робота и походу он начал войну», — отметил Артём.