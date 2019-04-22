В России запретят продавать спиртосодержащие лекарства по ночам

Минздрав отметил, что продажи можно ограничить перечнем средств, которые точно не могут быть употреблены иначе, как по назначению. Среди них были перечислены йод, «зелёнка», корвалол и салфетки с этиловым спиртом. А вот возможность продажи по ночам остальных спиртосодержащих лекарств необходимо обсудить.

Представители Минздрава объяснили, что в спиртосодержащих препаратах, действительно, высока концентрация этилового спирта. Они общедоступны, и потому их часто употребляют совсем не в медицинских целях.

При этом употребление тех препаратов, которые не предназначены для внутреннего применения, может привести к летальному исходу.