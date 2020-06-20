В России запустили новый сервис для замера скорости интернета

Сервис называется Megabitus. Его создатели предлагают с помощью бесплатных нативных приложений для iOS и Android (а ещё есть веб-версия) проверить скорость широкополосного, сотового или Wi-Fi соединения на каждом устройстве. На сайте проекта даже есть карта, которая показывает последние данные производительности мобильных и фиксированных сетей по всему миру. Можно кликать на отмеченные на карте места и смотреть результаты проверок в различных сетях.

Стоит отметить, что в руководстве сервисом участвует управляющий агентством TelecomDaily Денис Кусков. Это агентство известно своими исследованиями скорости сетей российских мобильных операторов. Например, в конце года TelecomDaily назвало самых быстрых сотовых операторов в Москве и Московской области.

Ранее также сообщалось, что Megabitus способен измерять время задержки передачи данных (пинга) и коэффициент неуспешных соединений.