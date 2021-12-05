В роутерах ASUS, TP-Link и др. нашли дыры для взлома хакерами

Эксперты оценили актуальные модели, обновлённые до последней версии прошивки. Оказалось, что даже обновления не спасти роутеры от старых уязвимостей.

Больше всего багов было обнаружено у устройств TP-Link Archer AX6000 (32 уязвимости) и Synology RT-2600ac (30 уязвимостей). В основном в роутерах присутствуют такие проблемы: устаревшее ядро ​​Linux в прошивке; устаревшие функции мультимедиа и VPN; использование слабых паролей по умолчанию, таких как admin; наличие жёстко закодированных учётных данных (открытым тестом), чрезмерное использование старых версий BusyBox.

Специалисты напомнили, что пользователи должны сразу менять пароль по умолчанию на своих роутерах.