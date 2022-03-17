В Сицилии обнаружили "священный бассейн" возрастом 2 500 лет

Новое исследование в научном журнале Antiquity представляет новую интерпретацию искусственного бассейна, известного как "котхон", на бывшем острове-городе Мотия на западе Сицилии. Авторы новой работы утверждают, что это сооружение - не военная гавань, как считалось изначально, а "священный бассейн в центре монументального святилища с возможными астрономическими функциями".

Котхон был первоначально обнаружен в начале 1920-х годов и датируется периодом между 550 и 397 годами до нашей эры.

Возобновленные раскопки на этом месте в период с 2002 по 2010 год привели к обнаружению большого здания - храма Баала. Храм в честь финикийского божества был обнаружен вдоль края предполагаемого котхана. Это привело к десятилетним усилиям по дальнейшему изучению сооружения.

Как показали раскопки, предполагаемый котхон не был связан с морем и наполнялся природными источниками, поэтому "он не мог служить входом в гипотетический судоходный бассейн", говорится в исследовании.