В Сицилии обнаружили "священный бассейн" возрастом 2 500 лет

В Сицилии обнаружили "священный бассейн" возрастом 2 500 летХотя ранее он считался военной гаванью
Новое исследование в научном журнале Antiquity представляет новую интерпретацию искусственного бассейна, известного как "котхон", на бывшем острове-городе Мотия на западе Сицилии. Авторы новой работы утверждают, что это сооружение - не военная гавань, как считалось изначально, а "священный бассейн в центре монументального святилища с возможными астрономическими функциями".
Котхон был первоначально обнаружен в начале 1920-х годов и датируется периодом между 550 и 397 годами до нашей эры.
Возобновленные раскопки на этом месте в период с 2002 по 2010 год привели к обнаружению большого здания - храма Баала. Храм в честь финикийского божества был обнаружен вдоль края предполагаемого котхана. Это привело к десятилетним усилиям по дальнейшему изучению сооружения.
Как показали раскопки, предполагаемый котхон не был связан с морем и наполнялся природными источниками, поэтому "он не мог служить входом в гипотетический судоходный бассейн", говорится в исследовании.
Также были обнаружены погребальные камни, алтари, религиозные приношения и постамент в центре бассейна. На постаменте сохранились ступни высокой статуи, которая когда-то стояла на вершине - статуя, по мнению ученых, представляла Баала.
Но это еще не все. Расположение бассейна позволяет предположить, что он был ориентирован по звездам и использовался для отслеживания движения небесных светил.