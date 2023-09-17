В случае атаки НАТО задействует 300 тысяч военных в первый месяц

В случае атаки НАТО задействует 300 тысяч военных в первый месяцОбщая численность тоже была озвучена
По словам председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, в случае возможного нападения НАТО планирует развернуть 300 тыс. военнослужащих в течение первого месяца. Его слова приводит Лента.ру.
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Он пояснил, что, согласно новым оборонным планам, военный альянс должен поддерживать такой уровень готовности в течение 30 дней. «Если противник атакует, мы должны быть готовы. Нам нужно больше военных в высокой степени готовности, а это не то, что можно сделать за ночь», — предупредил он.
На последующих этапах НАТО будет мобилизовывать дополнительные силы, которые, как уточнил Бауэр, могут достигнуть общей численности в 3,5 млн человек.
Ранее Бауэр в ходе ежегодной конференции начальников генштабов стран альянса в Осло заявил о стремительном росте цен на военную технику и боеприпасы. Цены растут и на все виды вооружений.