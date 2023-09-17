Наука и технологии
13:00, 17 сентября 2023
1 мин.

В случае атаки НАТО задействует 300 тысяч военных в первый месяц

Общая численность тоже была озвучена

По словам председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, в случае возможного нападения НАТО планирует развернуть 300 тыс. военнослужащих в течение первого месяца. Его слова приводит Лента.ру.

В случае атаки НАТО задействует 300 тысяч военных в первый месяц

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Он пояснил, что, согласно новым оборонным планам, военный альянс должен поддерживать такой уровень готовности в течение 30 дней. «Если противник атакует, мы должны быть готовы. Нам нужно больше военных в высокой степени готовности, а это не то, что можно сделать за ночь», — предупредил он.

На последующих этапах НАТО будет мобилизовывать дополнительные силы, которые, как уточнил Бауэр, могут достигнуть общей численности в 3,5 млн человек.

Ранее Бауэр в ходе ежегодной конференции начальников генштабов стран альянса в Осло заявил о стремительном росте цен на военную технику и боеприпасы. Цены растут и на все виды вооружений.

Новости партнеров
Новости партнеров