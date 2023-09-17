В случае атаки НАТО задействует 300 тысяч военных в первый месяц

Он пояснил, что, согласно новым оборонным планам, военный альянс должен поддерживать такой уровень готовности в течение 30 дней. «Если противник атакует, мы должны быть готовы. Нам нужно больше военных в высокой степени готовности, а это не то, что можно сделать за ночь», — предупредил он.

На последующих этапах НАТО будет мобилизовывать дополнительные силы, которые, как уточнил Бауэр, могут достигнуть общей численности в 3,5 млн человек.

Ранее Бауэр в ходе ежегодной конференции начальников генштабов стран альянса в Осло заявил о стремительном росте цен на военную технику и боеприпасы. Цены растут и на все виды вооружений.