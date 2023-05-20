В США исчез огромный груз взрывчатых химических веществ: пропало 30 тонн

Груз, который перевозился по железной дороге, исчез по пути из Шайенна, штат Вайоминг, в пустыню Мохаве. Компания Dyno Nobel, ответственная за перевозку нитрата аммония, 10 мая подала заявление в федеральный Национальный центр реагирования, что послужило поводом для проведения расследования Федеральным управлением железных дорог, Калифорнийской комиссией по коммунальному хозяйству, компанией Union Pacific и компанией Dyno Nobel.

Обстоятельства исчезновения остаются неясными, но первоначальные оценки говорят о возможной утечке через нижние ворота вагона во время транспортировки. Беспокойство вызывает потенциал химического вещества для создания взрывчатых бомб. Эксперты, такие как бывший законодатель Стэн Блейк, отмечают, что слить вещество из вагона было бы несложно.

Этот инцидент пополнил серию недавних железнодорожных происшествий, связанных с разливом токсичных химических веществ и пожарами на Среднем Западе. Однако представитель компании Union Pacific преуменьшил опасения, заявив, что если потеря произошла во время транспортировки, то попадание удобрения на землю под железнодорожными путями не представляет опасности для здоровья населения или окружающей среды.