Сингх подтвердила, что курсы английского языка начались, но не уточнила ни количество пилотов, ни продолжительность обучения. Она подчеркнула, что завершение языковой подготовки будет зависеть от навыков и профессионализма слушателей.

Ранее, пишет издание, командующий Военно-воздушными силами Нацгвардии США генерал-лейтенант Джеймс Ло заявил, что первые украинские пилоты могут начать летную подготовку на самолетах F-16 в США уже в октябре этого года. По его оценкам, обучение может занять три месяца, после чего потребуется дополнительное время на подготовку по обслуживанию самолетов.

Современные истребители Су-57, в сравнении с предыдущими версиями, лучше приспособлены для военного использования, подчеркнул ранее заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов.