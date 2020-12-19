Наука и технологии
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В США российский гиперзвуковой «Авангард» назвали непобедимым
Он слишком быстрый
Военный обозреватель американского издания National Interest заявил, что США, как и другие страны мира, не смогут перехватить российский гиперзвуковой комплекс «Авангард». Поэтому его можно назвать непобедимым.
Перевод материала предоставила «Российская газета». Эксперт прокомментировал видео с загрузкой «Авангарда» в шахту, которое мы недавно публиковали.
Комплекс «Авангард» включает в себя баллистическую ракету с гиперзвуковым планирующим блоком. Когда ракета находится на определённой высоте, блок отделяется и летит к цели на гиперзвуковой скорости. В России говорили, что скорость превышает 20 Махов, поэтому блок к цели как огненный шар. Помимо этого оружие может маневрировать во время полёта.
Американский эксперт написал, что у США нет средств защиты от российской системы.