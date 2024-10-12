В США засомневались, что презентация роботов Илона Маска была настоящей

Илон Маск представил Optimus как продолжение технологий Tesla, заявив, что эти гуманоиды когда-нибудь смогут стать «вашим собственным персональным R2-D2» за 20 000−30 000 долларов. Участники мероприятия взаимодействовали с роботами, которые ходили, разливали напитки и даже вели беседы.

Однако социальные сети полны спекуляций. Видеоролики показывают движения Optimus, которыми якобы руководят сотрудники Tesla, находящиеся поблизости, а разговоры «кажутся слишком гладкими для современных возможностей ИИ», пишут некоторые СМИ.

К тому же Маск избегал уточнения, работают ли роботы на базе ИИ или управляются дистанционно. Это отсутствие прозрачности подпитало скептицизм, некоторые считают, что за кулисами роботами управляли люди.