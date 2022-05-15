В Турции разработали новый "неуязвимый" танк

65-тонные танки будут разработаны компанией Aselsan и оснащены системой активной защиты, которая сделает их "неуязвимыми" для самых современных противотанковых ракетных комплексов, таких как Javelin. Работы планируется завершить в 2023 году. Танки Altay будут оснащены броней нового поколения и будут иметь дальность стрельбы 8 км. Управление огнем будет осуществляться с помощью компьютерной системы.

Правда, стоить отметить, что в его основе лежит южнокорейская машина К-2 Black Panther, по разным оценкам он на 60% состоит из заимствованых комплектующих.

Контракт на производство "Алтая" стоимостью $500 млн долларов был подписан в 2018 году. На начальном этапе он предусматривает производство 250 танков.