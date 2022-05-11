Кто будет грозить России с юга?Сухопутные войска Турции почти на пике формы
Турция уже несколько лет как стала второй после Китая страшилкой для соседних стран, взяла курс на кардинальный пересмотр своей позиции в регионе и мире, очень не боится ввязываться в конфликты и поддерживать соплеменников за своими рубежами.
Россия уже познакомилась с наглостью этих «партнёров» и даже успела повоевать с ними под Идлибом в 2020-м — не напрямую, а в прокси-формате, конечно. За время правления Эрдогана военный бюджет турок вырос, по разным оценкам, примерно в 11 (!!!) раз. А страны не увеличивают расходы на оборонку (ну или «наступалку», наступательные вооружения же) просто так.
Байрактар вообще сегодня совершенно самостоятельный бренд, никогда до этого название БПЛА так сильно не мозолило глаза в новостях. Спорим, что раньше вы и не задумывались, и не обращали внимание на такие мелочи (мало ли из чего там по талибам пуляют)? А теперь это уже синоним боевых летающих дронов.
Bayhaluk
Но турецкая военка — это далеко не только Байрактар, страна взяла курс на создание собственного ВПК и в обозримом будущем планирует всё больше и больше отказываться от импорта. Хотя ещё лет 10 назад и больше, турецкая армия оснащалась натовскими обносками прошлых поколений.
Посмотрим вкратце, из чего сегодня состоит реальная мощь Турции на суше.
Большие планы по воссозданию Османской империи
Имперские мечты Турции о формировании огромного тюркского государства (с Крымом и югом России, если что) невозможны без мощнейших сухопутных сил.
Ударным кулаком служат танки, и это одна из слабейших сторон турок, так как танки там не «всего лишь» отстают от стандартов, а совсем старые:
- М48 Паттон, американский танк 1950-х и его развитие в следующем десятилетии М60 (а уж для замены затем разрабатывался хорошо известный Абрамс). Конечно, эти машины в турецкой армии прошли ряд модернизаций — в них улучшили системы управления огнём и динамическую защиту. Но к сегодняшнему дню возиться с танками, устаревшими ещё в 1980-е — абсолютный тупик. Тем не менее, их порядка 1500 единиц.
С другой стороны, на ближайшую перспективу, с учётом приоритетов Эрдогана, они ещё могут пригодиться в Сирии, а также передаваться союзникам в страны третьего мира.
- Более современное поколение представлено танками Леопард-2. Но это так, условно современное, так как речь идёт о модификациях А3 и А4, переставших быть актуальными ещё в 1990-е. Между собой они отличаются более серьёзным бронированием, совершенной электроникой и оптимизацией динамической защиты и прочих элементов под повышение выживаемости у серии А4. Но даже они сегодня крайне беспомощны на поле боя, в мире, где противники активно применяют ПТРК 2-го и тем паче 3-го поколения.
- Но великой державе негоже решать геополитический вопросы импортными вундервафлями, поэтому при Эрдогане вновь стали разгонять полуживой проект собственного танка, который известен с 2011 года — им стала модель Алтай. Правда, в его основе лежит южнокорейская машина К-2 Black Panther, поэтому «патриотично-турецкий» Алтай почти на 60% состоит из заимствований у Чёрной Пантеры
Турки отказались от автомата заряжания в пользу более совершенной защиты башни, и таким образом увеличили бронирования. Не обошли вниманием динамическую защиту, а двигатель и радиаторную решётку к нему компоновали с применением собственных инноваций в снижении тепловой заметности. С пушкой мудрить не стали, оставили проверенную Rheinmetall Rh 120L в 55 калибров длины (она же на Леопард-2 и, как лицензионная копия, используется на Абрамсе).
По системе управления огнем или комплексе активной защиты комментировать пока что-либо рано, ничего специфического и новаторского нет. Панорамический прицельно-наблюдательный комплекс на 360 градусов, лазерный дальномер, тепловизионный канал в комбинированном прицеле командира и наводчика, стабилизатор в двух плоскостях — сегодня это есть почти везде.
На вооружение этот танк пока поступил только в армию Катара, а для себя турки поставили его на конвейер вот только-только, так что скоро ждать на поле боя турецкие Алтаи не стоит.
Алтай под пафосную музычку
С БМП и БТР потомки османов пока не заморачиваются
И полагаются на проверенные (и дико устаревшие) М113, прошедшие ещё горнила вьетнамской войны. Правда, 2800 таких машин разбавили 650 единицами собственных ACV-15. На той же ходовой, но с более продвинутым вооружением — башня-модуль под автоматические пушки, гранатомёты, миномёты и спарки пулемётов.
Учатся турки и на чужом опыте, плодя собственную генерацию машин класса MRAP — серия KIRPI представляет серию броневиков на одной базе под разные профили задач.
Парк артиллерии
Парк артиллерии состоит главным образом из морально устаревших американских самоходок времён начала холодной войны, в дивизионном калибре (т. е. 155-мм) это свыше 500 стволов. Их разбавляют более современными и, как танк Алтай, совместного производства с корейцами, САУ T-155 «Фыртына» — по уровню чем-то близка к российским Мста-С.
Артиллерия резерва Верховного Главнокомандования, то есть пушки и гаубицы особо крупного калибра и дальнобойности у турок тоже есть. В этом плане страна находится, можно сказать, в высшей лиге: свыше 200 единиц САУ M110A2 и 36 М107.
Буксируемые тяжеловесы всё менее актуальны современным задачам, но работа найдётся и им, а именно гаубицам М114 и М115 — окаменелым копролитам армии США времён (вы только не смейтесь) Второй мировой. Но думаю, окажись я под их огнём, выражаться бы пришлось куда почтительнее.
Реактивные системы залпового огня американского производства M270 MLRS стремительно сокращают, наращивая лицензионное производство тяжёлых китайских WS-1, в турецкой вариации TR-300 Kasirga. Эти системы аналогичны российским Смерч, число их варьируется порядка 50-70, а возможно и выше (свежее 2018 года цифр нет, но если налажено собственное производство, чего бы им себя ограничивать).
Лёгкие РСЗО представлены откровенным копированием отечественных БМ-21 Град в исполнении T-122 Сакарья.
Ну а серьёзные игрушки, типа оперативно-тактических ракет, покрыты у турок тайной, но только в плане количества. Представлены они сначала MGM-140 ATACMS, уже ставшие барахлом для третьего мира, а обновкой поступают с 2001J-600T Йылдырым — по сути, китайские ракеты B-611. Турецко-китайская система имеет дальность до 250 км, но в поздних модификациях может оснащаться очень разнообразными ракетами под разные задачи и с разной начинкой. После такой модернизации она уже дотягивает до 400 км, а крылатая ракета — до 900 км. Боеголовка ракет может достигать массы в 480 кг.
ПВО подняли из грязи в князи
Не так давно ПВО Турции представляли собой печальное зрелище — основу ЗРК большой и средней дальности составляли неприлично старые комплексы MIM-14 и MIM-23 соответственно. Это американские системы рубежа 1950-1960-х годов были эквивалентны советским С-75 и С-125, и в 21 веке у приличной военной державы их быть не должно.
Здесь Турция становится заложником своей же политики — Пэтриоты брать ненадёжно, потому что США всё больше «обеспокоены» активностью турок. Поэтому Эрдоган закупил дивизионы С-400, только вот и от русских зависеть тоже не хочется. Но разработку своих ПВО турки теперь могут вести сами — уровень своего военно-промышленного комплекса позволяет. Поэтому такой задачей занялась Aselsan, крупнейшая военно-промышленная контора страны.
От модернизации натовского барахла 60-х и 70-х годов они перешли к полностью самостоятельным проектам, и для защиты с воздуха разработали серию Hisar.
Hisar-A — зенитный-ракетный комплекс малого радиуса с потолком до 8 км и дальностью в 15 км. Работает в той же весовой категории, что и российские Тор.
Hisar-O — комплекс средней дальности, до 15 км высота и до 25 км дальность. По идее, она должна быть в категории ЗРК Бук, но заметно не дотягивает.
Hisar-U — пока ещё в стадии испытаний, и это будет уже комплекс дальнего радиуса, аналогичный Пэтриот или С-400. Хотя заявленные возможности комплекса уступают не только российской системе, но даже американской. С другой стороны, турки хорошо учатся, поэтому каждый из комплексов в перспективе будет иметь запас модернизации.
Ещё двадцать лет назад турецкую армию невозможно было воспринимать всерьёз
В те годы страна закупала списанный американский и европейский военный антиквариат и была оснащена натообразным вооружением, адекватным 1970-м годам — максимум начала 1980-х годов. А вот сегодня, получите-распишитесь — региональная супердержава, армия которой ежегодно поднимается в строчках мирового рейтинга (сегодня это 10-11 место, обогнав Израиль и Германию), а через считанные годы имеет все шансы войти в пятёрку лидеров.
Росту способствует, в первую очередь, то, что турки не просто усиливают армию, но и создают собственный военно-промышленный комплекс, который сегодня активно завоёвывает себе место и на рынке вооружений. Турки очень хорошо учатся и вкладываются в технологии, постоянно лавируя на политической арене, умудряясь вести активную и агрессивную внешнюю политику, и при этом избегать фатальных санкций, которые могли бы отрезать страну от доступа к передовым технологиям (в этом помогает сближение с Китаем и Южной Кореей).
И мы можем только догадываться, с какой целью происходит настолько агрессивное наращивание мускулов армией Турции.