Кто будет грозить России с юга?

Турция уже несколько лет как стала второй после Китая страшилкой для соседних стран, взяла курс на кардинальный пересмотр своей позиции в регионе и мире, очень не боится ввязываться в конфликты и поддерживать соплеменников за своими рубежами.

Россия уже познакомилась с наглостью этих «партнёров» и даже успела повоевать с ними под Идлибом в 2020-м — не напрямую, а в прокси-формате, конечно. За время правления Эрдогана военный бюджет турок вырос, по разным оценкам, примерно в 11 (!!!) раз. А страны не увеличивают расходы на оборонку (ну или «наступалку», наступательные вооружения же) просто так.

Байрактар вообще сегодня совершенно самостоятельный бренд, никогда до этого название БПЛА так сильно не мозолило глаза в новостях. Спорим, что раньше вы и не задумывались, и не обращали внимание на такие мелочи (мало ли из чего там по талибам пуляют)? А теперь это уже синоним боевых летающих дронов.