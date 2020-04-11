В Японии испытали доставку свежей рыбы с помощью беспилотника

Представители обеих компаний провели полевые испытания ещё в феврале на японских островах Гото. Эксперимент начался в аэропорту Камигото. Там 20 килограммов свежевыловленной рыбы упаковали в изотермические контейнеры, которые затем повесили на беспилотный аппарат Yamaha Fazer R G2. Дрон пролетел около 35 километров до города Сайкай в префектуре Нагасаки. Там контейнеры сняли с беспилотника и погрузили на борт коммерческого рейса Japan Airlines, который отвёз рыбу в Токио в тот же самый день.

Использование беспилотника помогло значительно ускорить доставку. Он преодолел необходимое расстояние за 40 минут. Отправка рыбы на машине и пароме заняла бы почти три часа.