В Японии научились отправлять на стадионы виртуальные аплодисменты

Как пишет издание «РИА Новости», виртуальные аплодисменты будут создавать атмосферу на матчах, которые сейчас приходится проводить при пустых трибунах из-за пандемии.

Отмечается, что пользователи приложения смогут выбирать в интерфейсе один из нескольких возможных вариантов поддержки. Аплодисменты или же гул неодобрения буду включать на стадионах через динамики. Поэтому живая реакция зрителей будет слышна во время матчей.

Кроме того, болельщики смогут удалённо исполнять песни, которые будут начинать определённые пользователи. Организаторы спортивных мероприятий смогут заранее установить различные типы приветствий или освистываний.

Сообщается, что систему будут использовать и после пандемии, чтобы те зрители, кто не может присутствовать на матче, имели возможность выразить свои эмоции.