Ваша ДНК теперь может быть получена из воздуха

Хотя эДНК сыграла важную роль в обнаружении инвазивных видов, мониторинге популяций диких животных и даже в повторном открытии вымерших видов, сбор генетического материала человека создает определенные риски.

Недавнее исследование ученых Университета Флориды показало, что медицинскую и родословную информацию можно получить из следов ДНК человека, найденных в различных средах. Судебные этики и правоведы подчеркивают настоятельную необходимость введения всеобъемлющих правил генетической конфиденциальности в свете этих выводов.

Ранее российские ученые создали использующую систему CRISPR/Cas диагностическую платформу, которая позволяет без специального оборудования за 10-20 минут выявить любой вирус или бактерию.