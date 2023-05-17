Ваша ДНК теперь может быть получена из воздуха

Ваша ДНК теперь может быть получена из воздухаЧто сильно ударит по «генетической» конфиденциальности
Первоначально разработанный для отслеживания заболеваний морских черепах, анализ экологической ДНК (эДНК) выявил нечто неожиданное: человеческая ДНК широко распространена в окружающей среде.
Хотя эДНК сыграла важную роль в обнаружении инвазивных видов, мониторинге популяций диких животных и даже в повторном открытии вымерших видов, сбор генетического материала человека создает определенные риски.
Недавнее исследование ученых Университета Флориды показало, что медицинскую и родословную информацию можно получить из следов ДНК человека, найденных в различных средах. Судебные этики и правоведы подчеркивают настоятельную необходимость введения всеобъемлющих правил генетической конфиденциальности в свете этих выводов.
Ранее российские ученые создали использующую систему CRISPR/Cas диагностическую платформу, которая позволяет без специального оборудования за 10-20 минут выявить любой вирус или бактерию.