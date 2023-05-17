Наука и технологии
16:00, 17 мая 2023
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Ваша ДНК теперь может быть получена из воздуха

Что сильно ударит по «генетической» конфиденциальности

Первоначально разработанный для отслеживания заболеваний морских черепах, анализ экологической ДНК (эДНК) выявил нечто неожиданное: человеческая ДНК широко распространена в окружающей среде.

Хотя эДНК сыграла важную роль в обнаружении инвазивных видов, мониторинге популяций диких животных и даже в повторном открытии вымерших видов, сбор генетического материала человека создает определенные риски.

Недавнее исследование ученых Университета Флориды показало, что медицинскую и родословную информацию можно получить из следов ДНК человека, найденных в различных средах. Судебные этики и правоведы подчеркивают настоятельную необходимость введения всеобъемлющих правил генетической конфиденциальности в свете этих выводов.

Ранее российские ученые создали использующую систему CRISPR/Cas диагностическую платформу, которая позволяет без специального оборудования за 10-20 минут выявить любой вирус или бактерию.

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