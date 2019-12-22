Вблизи Солнечной системы найдена похожая на Землю планета

Планета обращается вокруг красного карлика, который на 60% меньше нашего Солнца. Ей присвоили номер GJ 1252 b. Диаметр объекта в 1,2 раза больше земного, а масса у него примерно в два раза выше. Поэтому по плотности планета похожа на нашу.

Один оборот вокруг своего солнца GJ 1252 b совершает за 12,4 земных часа. Скорее всего, планета всегда обращена к звезде одной стороной. Благодаря тому, что объект находится достаточно близко к своему солнцу, которое достаточно ярко, учёные могут легко наблюдать за ним. Это позволит исследователям хорошо изучить экзопланету.

Обнаружена она была с помощью космического телескопа TESS.