Наука и технологии
Сегодня 16:44
Вблизи Солнечной системы найдена похожая на Землю планета
Она хороша тем, что её можно подробно изучить
Астрономы обнаружили новую экзопланету, размерами похожую на нашу планету, на небольшом расстоянии от Земли — всего 66,5 светового года.
Планета обращается вокруг красного карлика, который на 60% меньше нашего Солнца. Ей присвоили номер GJ 1252 b. Диаметр объекта в 1,2 раза больше земного, а масса у него примерно в два раза выше. Поэтому по плотности планета похожа на нашу.
Один оборот вокруг своего солнца GJ 1252 b совершает за 12,4 земных часа. Скорее всего, планета всегда обращена к звезде одной стороной. Благодаря тому, что объект находится достаточно близко к своему солнцу, которое достаточно ярко, учёные могут легко наблюдать за ним. Это позволит исследователям хорошо изучить экзопланету.
Обнаружена она была с помощью космического телескопа TESS.