Ferra

Вблизи Солнечной системы найдена похожая на Землю планета

Она хороша тем, что её можно подробно изучить
Астрономы обнаружили новую экзопланету, размерами похожую на нашу планету, на небольшом расстоянии от Земли — всего 66,5 светового года.

Планета обращается вокруг красного карлика, который на 60% меньше нашего Солнца. Ей присвоили номер GJ 1252 b. Диаметр объекта в 1,2 раза больше земного, а масса у него примерно в два раза выше. Поэтому по плотности планета похожа на нашу.

Один оборот вокруг своего солнца GJ 1252 b совершает за 12,4 земных часа. Скорее всего, планета всегда обращена к звезде одной стороной. Благодаря тому, что объект находится достаточно близко к своему солнцу, которое достаточно ярко, учёные могут легко наблюдать за ним. Это позволит исследователям хорошо изучить экзопланету.

Обнаружена она была с помощью космического телескопа TESS.