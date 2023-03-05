Vega-C попытаются вновь отправить в космос: в декабре украинская деталь привела к аварии

Vega-C попытаются вновь отправить в космос: в декабре украинская деталь привела к аварииЗапуск намечен на конец года
Европейское космическое агентство хочет возобновить запуски легких ракет-носителей "Vega-C", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства. Пуски были приостановлены после декабрьской аварии.
Фото: ESA
Причиной аварии, произошедшей в декабре 2022 года, стало повреждение горловины сопла. Деталь была приобретена на Украине итальянской компанией Avio, которая производит Vega-C.
“Рабочая группа ЕКА и компании Arianespace приступила к реализации дорожной карты, предложенной комиссией по расследованию причин аварии 21 декабря ... для надежного обеспечения возвращения к полетам ракет Vega-C. Ориентировочное время пуска — конец 2023 года”.
Ранее компания Relativity Space решила пропустить последнее испытание двигателя и назначила дату запуска для первого полета своей 3D-печатной ракеты. Пропуск связан с тем, что компания недавно получила лицензию на запуск.