Vega-C попытаются вновь отправить в космос: в декабре украинская деталь привела к аварии

Причиной аварии, произошедшей в декабре 2022 года, стало повреждение горловины сопла. Деталь была приобретена на Украине итальянской компанией Avio, которая производит Vega-C.

“Рабочая группа ЕКА и компании Arianespace приступила к реализации дорожной карты, предложенной комиссией по расследованию причин аварии 21 декабря ... для надежного обеспечения возвращения к полетам ракет Vega-C. Ориентировочное время пуска — конец 2023 года”.

Ранее компания Relativity Space решила пропустить последнее испытание двигателя и назначила дату запуска для первого полета своей 3D-печатной ракеты. Пропуск связан с тем, что компания недавно получила лицензию на запуск.