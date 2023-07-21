Великобритания передала Украине в 15 раз больше снарядов, чем планировала

Великобритания передала Украине в 15 раз больше снарядов, чем планировалаОтметил министр обороны страны
Великобритания поставила Украине в 15 раз больше боеприпасов, чем планировалось изначально, сообщил министр обороны страны Бен Уоллес. Первоначально планировалось отправить около 16 тыс. боеприпасов, но Великобритания была вынуждена пересмотреть свои планы, передает Independent.
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Несмотря на то, что по некоторым категориям вооружений объем поставок не соответствовал запланированному, Великобритания все же поставила Украине более пяти миллионов единиц противопехотного вооружения, включая минометы и гранаты. Кроме того, для поддержки обороны Украины было передано 1500 единиц зенитного вооружения и сто пусковых установок.
Эти комментарии звучат на фоне новостей, что Вооруженные силы Украины все еще адаптируются к трудностям, включая переход на использование сельскохозяйственных беспилотников в связи с истощением запасов беспилотников Bayraktar.