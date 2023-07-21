Наука и технологии
14:00, 21 июля 2023
1 мин.

Великобритания передала Украине в 15 раз больше снарядов, чем планировала

Отметил министр обороны страны

Великобритания поставила Украине в 15 раз больше боеприпасов, чем планировалось изначально, сообщил министр обороны страны Бен Уоллес. Первоначально планировалось отправить около 16 тыс. боеприпасов, но Великобритания была вынуждена пересмотреть свои планы, передает Independent.

Великобритания передала Украине в 15 раз больше снарядов, чем планировала

© Ferra.ru

Несмотря на то, что по некоторым категориям вооружений объем поставок не соответствовал запланированному, Великобритания все же поставила Украине более пяти миллионов единиц противопехотного вооружения, включая минометы и гранаты. Кроме того, для поддержки обороны Украины было передано 1500 единиц зенитного вооружения и сто пусковых установок.

Эти комментарии звучат на фоне новостей, что Вооруженные силы Украины все еще адаптируются к трудностям, включая переход на использование сельскохозяйственных беспилотников в связи с истощением запасов беспилотников Bayraktar.

Новости партнеров
Новости партнеров