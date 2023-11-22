Наука и технологии
17:00, 22 ноября 2023
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Велосипедисты «Тур де Франс» могли использовать кровь червей ради допинга

Их кровь лучше переносит кислород

В мире велоспорта ходят слухи о том, что профессиональные гонщики ищут нетрадиционное средство для повышения эффективности - кровь червей. Да, те самые существа, которые используются в качестве рыболовной наживки, теперь набирают обороты в допинговом скандале.

Велосипедисты «Тур де Франс» могли использовать кровь червей ради допинга

© Ferra.ru

По французским сообщениям, известный велогонщик, имя которого не разглашается, но который связан с «Тур де Франс», якобы обратился к компании Hemarina, создателю «универсального заменителя крови», получаемого из червей специфичного вида.

Этот секретный «соус», в котором, как утверждается, содержится в 40 раз больше кислорода, чем в человеческом гемоглобине, открывает потенциальные возможности для применения в качестве допинга.

Доктор Франк Зал, создатель «эликсира», утверждает, что спортсмен интересовался возможностью приобретения этого вещества. Несмотря на опасения, допинговые агентства проявляют бдительность, утверждая, что «червивая» кровь легко обнаруживается в тестах.

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