«Вероятность успеха где-то 60%»: Маск о новом запуске крупнейшей в мире ракеты после 1000 изменений

Маск рассказал, что SpaceX внесла более 1000 изменений в конструкцию Starship после первого испытательного запуска в апреле, который, к сожалению, закончился взрывом и дааже не достиг орбиты, повредив при этом стартовую площадку.

Специалисты SpaceX переработали процессы запуска ракеты, что дает ей гораздо больше шансов на предстоящий второй испытательный запуск, заявил Маск. Он выразил уверенность, что у ракеты есть 60% шансов достичь орбиты или, по крайней мере, достичь значительно большей высоты, чем предыдущий прототип.

Успех будет зависеть от разделения ступеней ракеты, добавил Маск.