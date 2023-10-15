Ветеранов СВО позвали работать сборщиками дронов

Вернувшимся бойцам предложены должности программистов или сборщиков БПЛА. Помимо беспилотников-камикадзе, Народный центр беспилотных систем создает разведывательные беспилотники и беспилотники-курьеры. В дальнейшем эти беспилотники направляются на передовую для оказания помощи российским военнослужащим.

Как ранее сообщала газета The Wall Street Journal, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выразили обеспокоенность по поводу российских беспилотников и управляемых бомб. Украинские военнослужащие столкнулись с проблемами, связанными с такого рода вооружением, которые управляются дистанционно и используются для поражения бронетехники, стратегических объектов и солдат. Они также выражали озабоченность российским среднекалиберным оружием, которое наносит значительные повреждения пехоте. В частности, 30-мм автоматические пушки советской разработки, установленные на боевых машинах, могут наносить военнослужащим тяжелые ранения.