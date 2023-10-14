Военные Украины пожаловались на дроны и авиабомбы России

Украинские военнослужащие столкнулись с проблемами, связанными с российскими беспилотниками, которые управляются дистанционно и используются для поражения бронетехники, стратегических объектов и солдат. При этом украинские военные также «обращались с жалобами» на российское среднекалиберное оружие, наносящее значительный ущерб солдатам. В частности, 30-мм автоматические пушки советской разработки, устанавливаемые на боевые машины пехоты, могут наносить военнослужащим тяжелые травмы.

Sig Sauer, известный производитель оружия, ранее представил квадрокоптеры с пистолетным вооружением, рассчитанные на управление одним человеком. Эти экспериментальные беспилотники были представлены на ежегодном съезде Ассоциации армии США. Выход Sig Sauer на инновационную территорию обусловлен растущим интересом военных и силовых структур к наземным системам с вооруженными беспилотниками, которые могут переноситься и управляться небольшими подразделениями или отдельными людьми.