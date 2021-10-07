Видеоигра помогла детям научиться контролировать свой гнев

Как утверждает Medical Xpress, игра с биологической обратной связью под названием Regulate and Gain Emotional Control ("Регулируй и обретай эмоциональный контроль", RAGE-Control) была разработана в Бостонской детской больнице 10 лет назад. Задача игрока состоит в ней в том, чтобы стрелять астероидами, избегая при этом дружественных космических кораблей. От частоты пульса зависит способность ребёнка стрелять: чем он меньше, тем больших успехов достигает играющий.

Для проведения тестирования игры и её влияния на эмоциональное состояние детей были отобраны 40 участников в возрасте от 10 до 17 лет. Все они имели проблемы с контролем гнева и посещали психиатра. Испытуемые проходили когнитивно-поведенческую терапию и в конце каждого сеанса играли в RAGE-Control. При этом у половины из них частота сердечных сокращений влияла успех в игре, а у другой половины - нет.