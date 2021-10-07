Видеоигра помогла детям научиться контролировать свой гнев

Видеоигра помогла детям научиться контролировать свой гневЕё разработали в одной из больниц США
Как утверждает Medical Xpress, игра с биологической обратной связью под названием Regulate and Gain Emotional Control ("Регулируй и обретай эмоциональный контроль", RAGE-Control) была разработана в Бостонской детской больнице 10 лет назад. Задача игрока состоит в ней в том, чтобы стрелять астероидами, избегая при этом дружественных космических кораблей. От частоты пульса зависит способность ребёнка стрелять: чем он меньше, тем больших успехов достигает играющий.
Для проведения тестирования игры и её влияния на эмоциональное состояние детей были отобраны 40 участников в возрасте от 10 до 17 лет. Все они имели проблемы с контролем гнева и посещали психиатра. Испытуемые проходили когнитивно-поведенческую терапию и в конце каждого сеанса играли в RAGE-Control. При этом у половины из них частота сердечных сокращений влияла успех в игре, а у другой половины - нет.
Результаты показали, что у тех, кто играл в RAGE-Control с обратной связью, частота пульса во время прохождения со временем снижалась. А после 10 таких сеансов их родители сообщили о более значительном снижении агрессивности и негативизма, чем те, чьи дети которые играли без биологической обратной связи. Медики также отметили, что степень выраженности гнева у таких детей тоже заметно уменьшилась.
Джозеф Гонсалес-Гейдрих, доктор медицинских наук, психиатр Бостонской детской больницы и старший автор статьи, отмечает: "Существенных различий между двумя группами детей с точки зрения изменения оценивания ими своего гнева не было. Таким образом, игра, основанная на биологической обратной связи, не сделала детей менее вспыльчивыми, но помогла им лучше контролировать выражение собственного гнева".