VK открыл первый московский офлайн-магазин

Первый VK Store, открывшийся в декабре 2022 года в Санкт-Петербурге, уже принял более 50 000 посетителей. Ожидается, что московский магазин привлечет еще больше посетителей.

Ранее стало известно, что ВТБ запустит онлайн-банк во «Вконтакте». По сообщениям представителя банка, время проведения всех операций сократится в 2 раза по сравнению со стандартным интернет-банком.