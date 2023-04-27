VK открыл первый московский офлайн-магазин

VK открыл первый московский офлайн-магазинФутболки, худи и другие товары с символикой
VK объявил об открытии своего первого оффлайн-магазина VK Store в Москве в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке. В магазине представлен широкий ассортимент товаров под брендом VK, включая футболки, толстовки, рюкзаки и смарт-колонки из линейки VK Capsule.
Ожидается, что VK Store, помимо магазина (что очевидно), станет местом встречи авторов и популярных создателей контента, что делает его идеальным местом для тех, кто ищет общения с единомышленниками.
Первый VK Store, открывшийся в декабре 2022 года в Санкт-Петербурге, уже принял более 50 000 посетителей. Ожидается, что московский магазин привлечет еще больше посетителей.
Ранее стало известно, что ВТБ запустит онлайн-банк во «Вконтакте». По сообщениям представителя банка, время проведения всех операций сократится в 2 раза по сравнению со стандартным интернет-банком.