Владелец Google запустил сервис доставки дронами

Сначала дрон запускают в воздух, затем он спускает вниз трос с креплением. К этому креплению цепляют коробку с грузом, и беспилотник подтягивает её к себе с помощью лебёдки. По такому же принципу груз опускается на землю около дома заказчика.

Как утверждают представители Wing, доставка осуществляется за несколько минут. Пока таким способом можно заказать только еду и напитки из нескольких кафе, а также товары из магазина для любителей гольфа.

Сервис компания испытывала ещё в 2017 году. Сейчас воспользоваться им могут жители некоторых территорий округа Гангалин в Австралии. В будущем Wing собирается предложить услугу жителям Финляндии.