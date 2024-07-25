Власти ЕС обеспокоились «картелем доставщиков еды»

В ходе расследования будет выясняться, не участвовали ли компании в поведении, похожем на «картель», включая распределение рынка, обмен конфиденциальной коммерческой информацией и потенциальный сговор, чтобы не переманивать сотрудников друг у друга.

Delivery Hero первоначально приобрела миноритарную долю в Glovo в июле 2018 года и получила полный контроль к июлю 2022 года. Опасения Комиссии вызваны внезапными рейдами в офисы компаний в июле 2022 года и ноябре 2023 года. В ходе расследования будет установлено, способствовало ли этим действиям владение компанией Delivery Hero долей в Glovo.

Delivery Hero предупредила инвесторов о возможном антимонопольном штрафе в размере до 400 миллионов евро, связанном с расследованием ЕС.