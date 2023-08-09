Вместо SpaceX спутниковый Интернет Украине предоставит Satcube

Как сообщает Dagens Nyheter, Киев намерен использовать эти терминалы для восстановления Интернета в тех районах страны, где из-за боевых действий были выведены из строя сети мобильной и стационарной связи.

Генеральный директор Satcube Якоб Каллмер отметил, что компания начала поставки оборудования на Украину в начале лета.

Следует напомнить, что традиционно Вооруженные силы Украины пользуются спутниковой сетью Starlink Илона Маска, однако, по некоторым данным, доступ к ней периодически ограничивается, в том числе и в районе Крыма.

Поставка таких терминалов спутниковой связи от компании Satcube может стать альтернативным способом обеспечения необходимой связи для пострадавших населенных пунктов. Главное, чтобы ей не пользовались военные.