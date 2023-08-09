Наука и технологии
16:30, 09 августа 2023
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Вместо SpaceX спутниковый Интернет Украине предоставит Satcube

Но не для военных

Шведская компания Satcube планирует поставить Украине около 100 терминалов спутниковой связи для обеспечения доступа в Интернет в регионах, пострадавших от продолжающихся конфликтов, где традиционная инфраструктура связи была нарушена.

Как сообщает Dagens Nyheter, Киев намерен использовать эти терминалы для восстановления Интернета в тех районах страны, где из-за боевых действий были выведены из строя сети мобильной и стационарной связи.

Генеральный директор Satcube Якоб Каллмер отметил, что компания начала поставки оборудования на Украину в начале лета.

Следует напомнить, что традиционно Вооруженные силы Украины пользуются спутниковой сетью Starlink Илона Маска, однако, по некоторым данным, доступ к ней периодически ограничивается, в том числе и в районе Крыма.

Поставка таких терминалов спутниковой связи от компании Satcube может стать альтернативным способом обеспечения необходимой связи для пострадавших населенных пунктов. Главное, чтобы ей не пользовались военные.

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