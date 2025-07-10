Во Франции задержали российского баскетболиста и обвинили в работе на хакеров

Задержание прошло по запросу США. Американские власти подозревают Касаткина в участии в хакерской группе, которая использовала программы-вымогатели и занималась вымогательством денег. По их данным, спортсмен якобы вел переговоры о выплатах. Сам Касаткин отрицает все обвинения. Сейчас он ожидает решения об экстрадиции.

Ранее Касаткин жил и учился в США. В 2016 году он поступил в американскую школу, а затем в университет Пенсильвании, где сыграл несколько матчей в студенческой лиге NCAA. И, по данным Mash, с ноутбука Касаткина киберпреступлениями мог заниматься его одногруппник из кампуса. Ему он якобы продал компьютер перед отъездом из США.