Во Франции задержали российского баскетболиста и обвинили в работе на хакеров

Опубликовано 10 июля 2025, 20:191 мин.
Во Франции задержали российского баскетболиста и обвинили в работе на хакеровЗадержали по запросу США
Российского баскетболиста Даниила Касаткина задержали 21 июня в парижском аэропорту Шарль де Голль. Он приехал во Францию с невестой, которой недавно сделал предложение. Об этом сообщает французское издание Le Monde.
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Задержание прошло по запросу США. Американские власти подозревают Касаткина в участии в хакерской группе, которая использовала программы-вымогатели и занималась вымогательством денег. По их данным, спортсмен якобы вел переговоры о выплатах. Сам Касаткин отрицает все обвинения. Сейчас он ожидает решения об экстрадиции.
Ранее Касаткин жил и учился в США. В 2016 году он поступил в американскую школу, а затем в университет Пенсильвании, где сыграл несколько матчей в студенческой лиге NCAA. И, по данным Mash, с ноутбука Касаткина киберпреступлениями мог заниматься его одногруппник из кампуса. Ему он якобы продал компьютер перед отъездом из США.