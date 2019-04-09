Во ВКонтакте появился «чёрный рынок» обмена игровой валюты на реальные деньги

Потратить коины можно только внутри игры: купить «ускорения», которые позволят получать больше валюты при одном клике. Одной из возможностей получить «ускорение» является также регистрация в VK Pay.

VK Coin привлекла уже миллионы пользователей: одновременно в игре находятся 500-600 тысяч человек. Вывести коины и перевести их в реальные деньги нельзя, однако игроки начали самостоятельно обмениваться виртуальной валютой между собой. Обмениваться, естественно, за настоящие рубли. Как пишет TJ, пока пользователи сами не знают, зачем им могут пригодиться коины.

Позиция администрации ВКонтакте по отношению к развернувшемуся «чёрному рынку» положительна: они считают это показателем успешности проекта и не собираются ограничивать обмен коинов на рубли.