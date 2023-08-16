Военные Украины признали неспособность ПВО противостоять российским ракетам Х-22

Игнат заявил, что украинским ПВО пока не удается перехватить ракеты Х-22, которые были использованы Россией в ходе недавней атаки. Эти ракеты недосягаемы для обычных систем ПВО и могут быть перехвачены лишь с помощью современных систем, таких как Patriot.

Интересно, что Европа передала Украине около 224 тыс артснарядов с начала СВО. По данным французского агентства AFP, с начала СВО Европейский Союз поставил Украине около 224 тыс артиллерийских снарядов и более 2 тыс ракет. Общая стоимость поставленных боеприпасов составляет 1,1 млрд евро, заявил официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано.