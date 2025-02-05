Военный эксперт объяснил, почему Colt 1911 стал самым популярным пистолетом XX века

Военный эксперт объяснил, почему Colt 1911 стал самым популярным пистолетом XX векаColt 1911 стал культовым пистолетом XX века
У M1911 были сильные стороны:
- Пистолет хорошо работал с глушителями.
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Надёжный предохранитель позволял безопасно носить его в кобуре.
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Мощный патрон .45 ACP обеспечивал высокое останавливающее действие.
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Узкая рукоять подходила для бойцов с небольшими руками.
В 1926 году пистолет немного изменили, улучшив прицел и удобство использования, но в целом его конструкция оставалась неизменной до конца 1980-х. Попытки заменить его, например, на Smith & Wesson M39 во время войны во Вьетнаме, не дали результата — у конкурентов не было значительных преимуществ.
Основными минусами M1911 стали большой вес (более 1 кг) и небольшая ёмкость магазина. В 1985 году его сменила Beretta 92, которая была легче и вмещала 15 патронов 9×19 мм.
Сегодня M1911 уступил место более современным пистолетам, но его по-прежнему можно встретить у военных, а в США он остаётся культовым оружием.