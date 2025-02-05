Военный эксперт объяснил, почему Colt 1911 стал самым популярным пистолетом XX века

У M1911 были сильные стороны:

- Пистолет хорошо работал с глушителями.

Надёжный предохранитель позволял безопасно носить его в кобуре.

Мощный патрон .45 ACP обеспечивал высокое останавливающее действие.

Узкая рукоять подходила для бойцов с небольшими руками.

В 1926 году пистолет немного изменили, улучшив прицел и удобство использования, но в целом его конструкция оставалась неизменной до конца 1980-х . Попытки заменить его, например, на Smith & Wesson M39 во время войны во Вьетнаме, не дали результата — у конкурентов не было значительных преимуществ.

Основными минусами M1911 стали большой вес (более 1 кг) и небольшая ёмкость магазина. В 1985 году его сменила Beretta 92, которая была легче и вмещала 15 патронов 9×19 мм.