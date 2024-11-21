Военный эксперт рассказал, куда конкретно Украина будет бить новыми ракетами дальнего действия

Среди возможных целей Украины, как отмечают эксперты, удары по аэродромам, военной инфраструктуре и критическим объектам России, включая штабы, мосты и предприятия , всё это ради ограничения продвижения российских войск и поддержка своих группировок на фронте. Нельзя забывать и про провоцирование эскалации конфликта для втягивания Запада .

Правда, есть и проблемы: ограниченное количество ракет не позволяет существенно изменить ход боевых действий , сложности с преодолением российской системы ПВО, особенно для самолётов-носителей крылатых ракет, также значительное время, потраченное на получение разрешений, снизило оперативность применения.

Автор делает вывод, что хотя дальнобойное вооружение открывает новые возможности для Украины, его количества и оперативного эффекта недостаточно для кардинального изменения ситуации на поле боя.