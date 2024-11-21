Военный эксперт рассказал, куда конкретно Украина будет бить новыми ракетами дальнего действия

Военный эксперт рассказал, куда конкретно Украина будет бить новыми ракетами дальнего действияИ объяснил, какое количество ущерба такие атаки способны нанести
Статья Павла Воронова для Ferra.ru рассматривает перспективы использования Украиной дальнобойного вооружения, поставленного западными странами, и его влияние на ход боевых действий.
Поставляемые системы и их характеристики:
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ATACMS (MGM-140): ракеты с дальностью до 300 км и кассетными боевыми частями, предназначены для поражения аэродромов, складов и другой военной инфраструктуры. Недостаток — ограниченная точность и малое количество.
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Storm Shadow: крылатые ракеты с дальностью до 560 км, предназначенные для высокоточных ударов по стратегическим объектам. Важный аспект — низкая заметность для ПВО.
А потенциальные поставки AGM-158 JASSM и KEPD-350 TAURUS могут дополнительно расширить возможности Украины, пишет эксперт.
Среди возможных целей Украины, как отмечают эксперты, удары по аэродромам, военной инфраструктуре и критическим объектам России, включая штабы, мосты и предприятия, всё это ради ограничения продвижения российских войск и поддержка своих группировок на фронте. Нельзя забывать и про провоцирование эскалации конфликта для втягивания Запада.
Правда, есть и проблемы: ограниченное количество ракет не позволяет существенно изменить ход боевых действий, сложности с преодолением российской системы ПВО, особенно для самолётов-носителей крылатых ракет, также значительное время, потраченное на получение разрешений, снизило оперативность применения.
Автор делает вывод, что хотя дальнобойное вооружение открывает новые возможности для Украины, его количества и оперативного эффекта недостаточно для кардинального изменения ситуации на поле боя.