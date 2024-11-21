Наука и технологии
Опубликовано 21 ноября 2024, 20:53
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Военный эксперт рассказал, куда конкретно Украина будет бить новыми ракетами дальнего действия

И объяснил, какое количество ущерба такие атаки способны нанести
Обозреватель военной техники Ferra.ru Павел Воронов в своей новой статье рассказал о конструктивных особенностях ракетных комплексов ATACMS на вооружении Украины и объяснил, каких действий от ВСУ ожидать в ближайшее время.
Военный эксперт рассказал, куда конкретно Украина будет бить новыми ракетами дальнего действия
© Ferra

Статья Павла Воронова для Ferra.ru рассматривает перспективы использования Украиной дальнобойного вооружения, поставленного западными странами, и его влияние на ход боевых действий.

Поставляемые системы и их характеристики:

  • ATACMS (MGM-140): ракеты с дальностью до 300 км и кассетными боевыми частями, предназначены для поражения аэродромов, складов и другой военной инфраструктуры. Недостаток — ограниченная точность и малое количество.

  • Storm Shadow: крылатые ракеты с дальностью до 560 км, предназначенные для высокоточных ударов по стратегическим объектам. Важный аспект — низкая заметность для ПВО.

А потенциальные поставки AGM-158 JASSM и KEPD-350 TAURUS могут дополнительно расширить возможности Украины, пишет эксперт.

Военный эксперт рассказал, куда конкретно Украина будет бить новыми ракетами дальнего действия
© Ferra

Среди возможных целей Украины, как отмечают эксперты, удары по аэродромам, военной инфраструктуре и критическим объектам России, включая штабы, мосты и предприятия, всё это ради ограничения продвижения российских войск и поддержка своих группировок на фронте. Нельзя забывать и про провоцирование эскалации конфликта для втягивания Запада.

Правда, есть и проблемы: ограниченное количество ракет не позволяет существенно изменить ход боевых действий, сложности с преодолением российской системы ПВО, особенно для самолётов-носителей крылатых ракет, также значительное время, потраченное на получение разрешений, снизило оперативность применения.

Автор делает вывод, что хотя дальнобойное вооружение открывает новые возможности для Украины, его количества и оперативного эффекта недостаточно для кардинального изменения ситуации на поле боя.