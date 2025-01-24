Наука и технологии
Опубликовано 24 января 2025, 14:44
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Военный эксперт рассказал о новых способах защиты солдат и техники, которые породила СВО

Новые способы обеспечения безопасности
СВО заставила военных экспертов пересмотреть свой подход к защите на поле боя. Беспилотники, тепловизоры и более совершенное оружие сделали задачу обеспечения безопасности более сложной, чем когда-либо. Но солдаты и инженеры постоянно придумывают креативные решения для борьбы с этими новыми угрозами, о чем и была недавняя статья Павла Воронова для Ferra.ru.
Военный эксперт рассказал о новых способах защиты солдат и техники, которые породила СВО
© Ferra

Одна из главных задач — оставаться незамеченными для тепловизионных камер. Эти устройства способны улавливать тепло, что позволяет легко обнаружить людей или транспортные средства. Чтобы противостоять этому, солдаты используют специальные материалы, отражающие тепло, что затрудняет их обнаружение тепловизорами. Этими материалами можно покрывать одежду, транспортные средства и даже целые здания.

"Танк-растаман" с эксклюзивной защитой от дронов в форма специфических "дредов"

"Танк-растаман" с эксклюзивной защитой от дронов в форма специфических "дредов"

© Ugolok_Sitha

Еще одной серьезной угрозой являются беспилотники. Они могут использоваться для сброса бомб, шпионажа за войсками и даже глушения сигналов связи. Для защиты от беспилотников солдаты используют различные методы. Один из популярных методов — использование сетей или других барьеров для физического блокирования беспилотников (так называемые «Мангалы»). Другой подход — использование электронного оборудования для глушения сигналов беспилотников.

Экранирование по типу "царь-мангал"

Экранирование по типу "царь-мангал"

© Telegram-канал ZOV_Voevoda

Помимо этих высокотехнологичных решений, солдаты используют и более традиционные методы, чтобы оставаться в безопасности. Например, они используют камуфляж, чтобы слиться с окружающей средой, роют окопы и строят бункеры, чтобы защититься от взрывов.