Военный эксперт рассказал о новых способах защиты солдат и техники, которые породила СВО

Военный эксперт рассказал о новых способах защиты солдат и техники, которые породила СВОНовые способы обеспечения безопасности
Одна из главных задач — оставаться незамеченными для тепловизионных камер. Эти устройства способны улавливать тепло, что позволяет легко обнаружить людей или транспортные средства. Чтобы противостоять этому, солдаты используют специальные материалы, отражающие тепло, что затрудняет их обнаружение тепловизорами. Этими материалами можно покрывать одежду, транспортные средства и даже целые здания.
Еще одной серьезной угрозой являются беспилотники. Они могут использоваться для сброса бомб, шпионажа за войсками и даже глушения сигналов связи. Для защиты от беспилотников солдаты используют различные методы. Один из популярных методов — использование сетей или других барьеров для физического блокирования беспилотников (так называемые «Мангалы»). Другой подход — использование электронного оборудования для глушения сигналов беспилотников.
Помимо этих высокотехнологичных решений, солдаты используют и более традиционные методы, чтобы оставаться в безопасности. Например, они используют камуфляж, чтобы слиться с окружающей средой, роют окопы и строят бункеры, чтобы защититься от взрывов.