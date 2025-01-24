Военный эксперт рассказал о новых способах защиты солдат и техники, которые породила СВО

Еще одной серьезной угрозой являются беспилотники. Они могут использоваться для сброса бомб, шпионажа за войсками и даже глушения сигналов связи. Для защиты от беспилотников солдаты используют различные методы. Один из популярных методов — использование сетей или других барьеров для физического блокирования беспилотников (так называемые «Мангалы»). Другой подход — использование электронного оборудования для глушения сигналов беспилотников.