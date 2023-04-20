Военный обозреватель рассказал о минусах современных танков

Дело в том, что в боевых действиях теперь используются беспилотные летательные аппараты с противотанковыми гранатометами, которые могут сбрасывать гранаты в открытые люки. Модернизация танков традиционно сосредоточена на защите от противотанковых средств со стороны противника, а не сзади, что делает корму танка уязвимой.

Суконкин подчеркнул необходимость усиления защиты всех узлов танка и модернизации бронирования днища от современных противотанковых мин, которые могут полностью уничтожить машину.

А если вам интересно, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут бросить НАТОвские танки в бой сразу и какие доработки в них приходятся вносить украинской армии, то милости просим в наш материал.