Главная уязвимость натовских танков, которые получила Украина

Динамическая защита — что это?

Защита танка — это далеко не только сама броня, на большинстве советских/российских танков вы видите странные кубики, которыми они усеяны. Ага, вот о них и пойдёт речь.

Вообще то, что защита танка — это не только броня, стало понятно уже во Вторую мировую. На немецких танках использовали сетчатые экраны — наиболее уязвимые для противотанковых ружей места. Пуля, проходя экран, как бы спотыкалась и входила в броню не остриём, а плашмя. Эта защита срабатывала и против лёгкой противотанковой артиллерии.

Но позже появились кумулятивные боеприпасы — они устроены так, что энергия взрыва не рассеивается сферически, а имеет направленный вектор, который как струя вымывает метал из брони, пробивая её. При пробитии частицы вымытого металла с большой температурой проникают вовнутрь, после чего поражают экипаж и оборудование.