Главная уязвимость натовских танков, которые получила Украина

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Почему ВСУ не могут бросить натовские танки в бой сразу и какие доработки в них приходятся вносить украинской армии.
Фото: Krauss-Maffei Wegmann
Не так давно завирусились фото обновки для украинских танков Leopard-2А4 — динамической защиты советского образца. Да-да, с дуба падали листья ясеня — чистокровного «немца» тюнингуют советскими технологиями. В прошлых обзорах мы уже рассказывали, что у Леопардов этого поколения есть серьёзный недостаток из-за отсутствия какой-либо «реактивной брони», которая нужна для защиты от кумулятивных боеприпасов вроде противотанковых ракет или реактивных гранат РПГ.
Но, понятное дело, не одни мы такие умные, поэтому и сами украинцы поняли, что так дело не пойдёт. Перед отправкой в зону боевых действий на такие танки устанавливают комплекты динамической защиты «Нож» и «Контакт-1». Этими комплектами уже оснастили британские танки Челленджер-2.
Почему у натовских танков нет своей брони такого типа, насколько их защита увеличится и на что вообще способна — расскажем и, по возможности, покажем.
Динамическая защита — что это?
Защита танка — это далеко не только сама броня, на большинстве советских/российских танков вы видите странные кубики, которыми они усеяны. Ага, вот о них и пойдёт речь.
Вообще то, что защита танка — это не только броня, стало понятно уже во Вторую мировую. На немецких танках использовали сетчатые экраны — наиболее уязвимые для противотанковых ружей места. Пуля, проходя экран, как бы спотыкалась и входила в броню не остриём, а плашмя. Эта защита срабатывала и против лёгкой противотанковой артиллерии.
Но позже появились кумулятивные боеприпасы — они устроены так, что энергия взрыва не рассеивается сферически, а имеет направленный вектор, который как струя вымывает метал из брони, пробивая её. При пробитии частицы вымытого металла с большой температурой проникают вовнутрь, после чего поражают экипаж и оборудование.
Экранами защитить машину стало сложнее, подробнее об этом мы рассказывали в нашей статье о танковых козырьках.
Уже в конце войны СССР создал прототипы динамической, или, как её ещё называют, реактивной брони — кумулятивный заряд попадает в «коробочку» или их стык с взрывчатым веществом, она детонирует, но это обычный взрыв (бризантный), не кумулятивный, то есть собственной броне танка он не угрожает. А вот для кумулятивной струи он создаёт противодействие, стачивая её энергию.
Дополнительно работают пластины внутри (расположение пластин и взрывчатке на рисунке), пришедшие в движение от взрыва. Кумулятивная струя стачивает свою энергию и дополнительно меняет траекторию, и это помогает предотвратить пробитие. Так же может случиться и разрыв кумулятивной струи на части, что тоже не даёт ей довести работу до конца.
С 70-х годов для советской армии такая защита стала стандартом, поэтому даже устаревшие Т-55 и Т-62 получили модернизации с установкой динамической брони. Страны НАТО к подобной технологии оказались холодны, совершенно не понятно, по какой причине. Однако после войны в Персидском заливе и потерь от РПГ, вопрос встал критично.
Работа БОПС по различным типам защиты
Со временем для Абрамсов воюющих на Ближнем востоке разработали систему TUSK, по сути же комплект динамической защиты советского типа.
Но эксперименты продолжились дальше: так появились невзрывные (неэнергитические) типы динамической защиты. В основном это касается слоёв с резиной или иным упругим материалом — это вызывает преломление кумулятивной струи, которая аналогично меняет траекторию и раскалывается.
Что такое украинский «Нож»?
Кроме кумулятивных боеприпасов, для танков опасны бронебойные пенетраторы или БОПС (бронебойные оперённые подкалиберные снаряды) из особо прочных сплавов вольфрама, обеднённого урана или закалённой стали. Описанные выше принципы против такого поражения неэффективны.
В новых поколениях динамической защиты встал вопрос о противодействии БОПС. В основном это касалось улучшения движущихся пластин — всё работает примерно так же, только пластины, подставляясь под пенетратор, увеличивают «толщину», которую требуется преодолеть + создают поперечную силу.
Поперечное воздействие снижает кинетическую энергию и ослабляет БОПС, а может привести и к его разрушению — в момент пробития там такие температуры и динамические нагрузки, что этого хватает для противодействия даже вольфрамовому или урановому стержню. Детонация происходит при ударе пенетратора по крышке — образуются высокоскоростные осколки, которые «поджигают» взрывчатку.
Так работает комплекс динамической защиты Контакт-5.
Примерно параллельно разрабатывалась и «украинская» защита «Нож» — в НИИ Стали в Москве под названием ДЗ «Гофр». Её принцип работы значительно сложнее, но мы попытаемся объяснить просто. Суть в том, что данная динамическая защита формирует ответный кумулятивный взрыв, энергия которого значительно больше, чем обычно бывает. Взрывчатка уложена в длинные и узкие цилиндры с кумулятивной выемкой (кумулятивные ножи).
Действие «Ножа» заключается в том, что кумулятивный «противовзрыв» способен куда эффективнее сбивать с курса или разрушать стержень пенетратора. Но этот принцип в итоге оценили как малоэффективный:
Даже разрушенный пенетратор сохранял высокую пробивную силу
На практике воздействие кумулятивных струй на БОПС было значительно ниже
Высокие риски детонации соседних пачек кумулятивной защиты
Повышение массы и динамических нагрузок на сам танк
Малая эффективность при попадании в блок ДЗ под сложными углами
А главное — «Нож» имеет слишком тонкое собственное бронирование, отчего противники могут такую динамическую защиту счистить огнём тяжёлых пулемётом и автопушек 30 мм. А более толстая защита блока ДЗ не давала достаточной генерации осколков для детонации.
Украинцы «переизобрели» Нож для продажи имевшихся Т-80УД (под видом Т-84) Пакистану и другим покупателям, однако (вроде бы) при этом устранили часть проблем с повышенной уязвимостью и эффективностью кумулятивных струй. Их же использовали для ранних Оплотов и для украинских модернизаций Т-64.
Кроме ДЗ «Нож», украинцы создали уже полностью свою разработку — ДЗ «Дуплет». В целом это тот же «Нож», но изменилость расположение, а кумулятивные ножи уложили в два слоя с демпфером между ними. Эффективность «Дуплета» ошеломляла в 2000-е годы, а его применение на БМ Оплот надолго сделало его лучшим в мире танком.
Защитные свойства «Дуплета» увеличивали живучесть танка в 1,5 – 2 раза. Такая динамичеакая защита превосходит не только российский Контакт-5, но и более современную ДЗ «Реликт» для Т-90. «Реликт» обеспечивает надёжность на дистанциях до 1 км, в то время как «Дуплет» справлялся при выстрелах почти в упор.
Но стоит признать, что Дуплет проигрывает по массе (отчего на маломощном Т-64 его почти невозможно использовать) более легкому Контакт-5, а самое важное — броня блоков «Дуплета» выдерживает пули до 14,5 мм, в то время как основная российская ДЗ способна противостоять автопушкам до 30 мм.
Вот такая вот краткая история украинских динамических защит.
Почему на натовских машинах нет вообще ничего?
Вопрос хороший, при этом внятного ответа на него нет — в США и Европе танковые конструкторы просто проигнорировали это тему, считая её малоэффективной. И продолжили развивать начинку для композитной брони своих машин, что стало одной из причин перетяжеления натовских танков.
На сегодня у них есть существенные успехи в бронировании современных машин за счёт множества слоёв пассивной брони, действующей похоже на динамическую. Но вот защита танков поколений 80-х и 90-х годов (а именно такие Украина получает сегодня) получилась совершенно паршивой для противодействия современным российским кумулятивным боеприпасам и наиболее совершенным БОПС.
ВСУ стоит перед острой дилеммой — натовские танки нельзя пускать в бой в состоянии «как есть», иначе эффекта от их преимуществ не добиться из-за фатальных проблем защиты. Но вот так вот взять и обвесить их «Ножами» и «Дуплетами» тоже сложно.
Во-первых, перетяжеление машин на несколько тонн вызовет проблемы с перегрузкой подвески и, потенциально, с точностью стрельбы, ведь в проектировке танков всё предельно высчитано тютелька в тютельку. Во-вторых, есть сложности с производством новых комплектов ДЗ после российских ударов по элементам украинского ВПК.
В итоге на многих фото мы видим, как украинцы используют даже (аналоги?) российских Контакт-5. Вероятно поэтому, уже получив десятки танков, всё ещё не торопятся бросать их в бой.