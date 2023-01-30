Российские танки против Леопардов — есть ли шансы?Много полезной инфы
Кто лучше? Леопард-2 или Т-72? А может, Т-90? Вот об этом и поговорим.
Фото: au.topnews.media
Итак, всех уже почти достала тема танков, но она, пожалуй, самая важная на повестке. Тот случай, когда политота идёт ноздря в ноздрю с военными технологиями… куда деваться?
Самая мякотка в том, что как только Абрамсы и Леопарды всё же решились передать (в чём мы мало сомневались), тут же понеслись крутые разоблачения мол «да что нам эти тарантайки натовские!». Мы ценим ваше любобытство и время, поэтому сегодня спокойно и объективно (насколько позволяет моя компетенция) разберёмся, что эти машины могут противопоставить российским танкам.
Для начала укажем на важный аспект — мы анализируем не сферические «Леопарды» в вакууме за всю историю их производства, а конкретные модификации, которые уже обозначены в поставках. Абрамсы пока трогать не будем — во-первых, не очень понятно, о каких модификациях идёт речь, во-вторых, реальные поставки анонсированы на туманные сроки.
Т-64 в различных исполнениях пока составляют основу парка ВСУ
tanksdb.ru
С леопардами пока яснее, хотя ещё не все страны внятно заявили о том, какие именно машины они хотят прислать. Но прибудут они явно намного раньше.
Сравнивать будем, для баланса, с самыми совершенными российскими машинами в массовом исполнении — Т-72Б3, Т-90А и Т-90М. И да, конечно, у танков предостаточно военной работы, кроме как мочить друг друга, но вам ведь не это интересно, а кто кого круче 😏.
Сложности в сравнении
Главная проблема в том, что, как мы уже говорили, нет единого вида Леопард-2 или Т-72 — модификации различаются боевыми возможностями довольно заметно. Те же Т-72 могут быть и Т-72Б, Т-72БА, Т-72Б2, наконец, Т-72Б3 или Т-72Б3 образца 2016 года. И от одного к другому различий будет очень много — улучшенное орудие, улучшенная датчиками ветра система управления огнём, более совершенные приборы наблюдения, улучшенная бронезащита, более совершенная реактивная навесная защита, и даже двигатели тоже разные.
Таким образом, что с чем сравнивать? Ведь бой может состоять из разных исходных условий, да и подготовку экипажей никто не отменял. Т-72Б3 лучше Леопарда-2 А4? А если сравнивать Леопардами-2 серии А6? Тоже лучше?
Модель Т-72БА. От предшественников отличается этой "палочкой" в задней части башни — датчиком ветра
Trumpeter
Поэтому в российском сегменте мы будем брать, в первую очередь, танки Т-72Б3, как наиболее массовые и одновременно современные, дополняя иногда Т-90А и Т-90М. А Леопарды рассматривать по озвученным Leopard-2 A4 и А6.
Глупо сталкивать машины лбами и смотреть цифры — это в итоге не дает объективной картины. Мы будем оценивать боевые возможности танков, в общем и целом. Статья будет состоять из двух частей — слабые стороны и сильные стороны. И уже после этого сравним.
Броня и огневая мощь Leopard-2
В первую очередь это башня. У модификации А4 серьёзная защита из разных металлических и неметаллических слоев толщиной до 800 мм в лобовой проекции. Это помогает защитить машину от довольно устаревших типов противотанковых средств.
Но немного ликбеза.
БОПС — оперенный подкалиберный снаряд с высокой кинетической энергией.
Выстрел БОПС
gfycat.com
В ПТРК (типа Корнет) расстояние никак не влияет на бронепробиваемость, потому что поражение кумулятивное. То есть ракета доносит боевую часть до цели, происходит подрыв, образующий кумулятивную струю и она пробивает защиту (кумулятивная струя как бы вымывает металл или композитный материал слоя брони).
Недостаток кумулятивного поражения: если у танка есть динамическая защита, как разнесенные плиты, решётки, так и контейнеры с взрывчаткой (реактивная защита) — такой танк окажется почти неуязвимым для кумулятивного боеприпаса, даже если работать по нему будет лучший по пробиваемости в мире на сегодня ПТРК Корнет.
БОПС относится к навесным элементам более спокойно — реактивная защита не срабатывает на кинетический элемент, возможны иногда частичные разрушения или смена направления стержня, которые снизят воздействие… но не более. Но здесь дистанция играет уже решающее значение — чем дальше цели, тем способность пробивать ниже.
Модель Т-72Б2 «Рогатка»
Trumpeter
Слабые стороны
И тут «внезапно» выясняется, что у Леопард-2 А4 нет своей динамической защиты, а это делает его предельно уязвимым к большинству ПТРК, особенно к довольно массовым в армии РФ «Корнетам» и «Фаготам», а так же «Конкурсу» и «Атаке», которые используются с БМП-2 и вертолётов. Хотя от аналогичных ракет 125 мм и 100 мм, которые запускаются из ствола танка или БМП-3 соответственно, защиты Леопарда в лобовой проекции будет достаточно.
При обстреле БОПС Леопард-2 А4 будет хорошо себя чувствовать на дистанциях лишь от 1500 метров, если речь идёт о «бопсах» уровня Свинец-2 с урановым сердечником, только вот такие встречаются лишь у модификаций Т-90. У более распространённого Т-72 в большинстве вариантов нет БОПС с пробитием дальше 700 мм с 1000 метров дистанции в броню наклоном 60˚.
Но есть у немецкого танка другой существенный недостаток: основной участок корпуса танка, наиболее подверженный поражению (он же обычно и самый толстый) — это лоб башни. У Леопард-2 А4 он не имеет наклонов — ага, примерно 90˚ как у Тигра времен Второй мировой войны (их силуэты даже похожи). Поэтому Леопард гораздо больше рискует огрести в сравнении табличных характеристик БОПС для пушки 2А46М (основное орудие Т-72 и Т-90).
Леопард-2 А4
Krauss-Maffei Wegmann
А4 — это модификация второго Леопарда 1985 года, она заточена под конфликт уровня Третьей мировой. А вот для конфликтов с более гибкой линией фронта, где случаются засады или подвижные противотанковые группы с ПТРК, он не очень подходит. Это наглядно доказал бой турецких А4 в 2018 году под Африном в Сирии (операция «Оливковая ветвь»), где сирийцы и езиды использовали множество ПТРК, полностью уничтожив некоторое количество машин и сорвав несколько атак.
Другой недостаток А4 — пушка 120 мм Rh. В ней нет, в общем, ничего плохого, кроме того, что она устаревшая. Её длина 44 калибра (120 мм умножить на 44) — этого недостаточно для разгона кинетического боеприпаса и поражения в лобовую проекцию Т-72, начиная от модификации Б. В советских-российских танках композитная (то есть многослойная из разных элементов) броня включает «песчаные стержни» с кварцевым наполнителем, а это серьёзно повышает устойчивость к БОПС времён 80-х годов.
Другой недостаток — высокое рассеивание. Точность на дистанциях в 2 км и больше оставляет желать лучшего по современным стандартам, так как нет прокачки СУО (системы управления огнём) чувствительными датчиками погодных условий. Нет и своего ракетного вооружения. Дуэльные возможности против большинства российских танков, по итогам, не очень высоки.
Leopard-2 А6
Krauss-Maffei Wegmann
Сильные стороны
В модификации Leopard-2 А6, начала 2000-х решены вопросы усиления защиты (скошенные скулы разнесенной брони появились уже в А5) и появился комплекс активной защиты MUSS с датчиками лазерного и инфракрасного облучения. Всё это повышает стойкость против ПТРК — против ракеты действуют помехи и дымовая завеса, после чего её наведение оператором прерывается и она теряет курс.
Пушку заменили на стандарт НАТО в 55 калибров, расширили номенклатуру боеприпасов — теперь среди них встречаются и БОПС LKE-II.
LKE-II — БОПС не урановый (как большинство современных в США), а тяжёлый и более гибкий. Он способен при пробитии произвести взрыв, повышая температуру. Точность высокая даже в пушках 44 калибров. Такой тип поражает любой российский танк (кроме, опционально, Т-14 Армата) на большинстве тактических дистанций боя, и с высокой долей вероятности приводит к подрыву боекомплекта.
Броня и огневая мощь Т-72 и Т-90
Т-72Б3 — это самый массовый из более-менее современных российских танков, как вы уже знаете. По существу это такой «почти Т-90». Когда на вооружение поступает концептуально новый танк, предыдущие машины не уходят в «консервы» — часть из них доводится новыми компонентами до наиболее близкого состояния.
Т-72Б3
tvzvezda.ru
Т-72Б3 получил лучший в сравнении с предыдущими модификациями стабилизатор орудия, дополненный тепловидением, более совершенной оптикой, баллистическим вычислителем и автоматом сопровождения цели. Это резко повысило боевые возможности, потому что у танка возросла точности огня, скорость прицеливания и в целом реакции в боевой обстановке.
Слабые стороны
Основная слабость танков этих модификаций — это недоработка до запланированного уровня.
Наконец-то появилось тепловидение, но оно хуже западных аналогов. В то время как НАТО доводят стандарты до 8000 метров ночного зрения, прицелы Сосна-У способны дать, по разным данным, от 3000 до 5000 метров.
В серийном выпуске не удалось оснастить все машины более мощным двигателем В-92 (1000 л.с.), на многие экземпляры ставили устаревшие В-84 (840 л.с.). Т-72 и раньше не блистал мощностью, а в новой модификации стал ещё и тяжелее, что усугубило ситуацию. Удельная мощь — неполные 19 лошадей на тонну, а это даже хуже перетяжеленного британского Челленджера.
обзор танка внутри
Неудовлетворительно решена проблема навигации по ГЛОНАСС, по известным причинам
Стойкость против основных поражающих элементов осталось, в целом, прежней, потому что комплект динамической защиты — старый «Контакт-5» вместо нового «Реликт» (ставится на Т-90)
Без нормальной навигации Т-72Б3 гораздо хуже проявляет себя как во взаимодействии с танками в подразделении, так и с другими компонентами сухопутных войск в опознавании «свой-чужой» и действиях на оперативном просторе.
В целом, электронно-вычислительные компоненты так и остались на уровне конца 80-х годов. И всё же это очень стойкая к основным средствам поражения машина. Лобовая проекция способна противостоять наиболее распространённым бронебойным выстрелам Леопардп-2 А4, за исключением LKE-II.
Не за что похвалить в Т-72Б3 и систему предупреждения поражения ПТРК — датчики оповещения и автоматизация реакции компонентов противодействия не дают высоких результатов в сравнении с аналогами на Т-90.
Т-90А
Министерство обороны РФ
Сильные стороны
Другое дело — Т-90, который, независимо от буквы, оснащён всеми отвечающими стандартам современного боя компонентами. Приемлемая маневренность (23,5 лошади на тонну), динамическая защита «Реликт», дающая устойчивость к большинству ПТРК прямой атаки (за исключением Джавелина и NLAW) и не самым современным БОПС.
СУО «Калина» решила вопрос навигации, всё неплохо с информационным взаимодействием танков в тактическом звене и управлении батальона. В наиболее продвинутой модификации Т-90М Прорыв есть даже компоненты активной защиты «Афганит» и мультеспектральная маскировка «Накидка», снижающая тепловую и радиоэлектронную заметность! Наконец, тепловидение решено и для командира танка, это и само по себе удобно, и очень помогает воевать ночью.
Орудие 2А46М-5 способно применять наиболее современные российские БОПС. Т-90М Прорыв — это, в общем-то, такая синица в руке, пока в армию РФ не поступили в достаточных количествах танки Т-14 Армата.
Так какой лучше
Т-90М Прорыв
Vitaly V. Kuzmin | CC BY-NC-ND
С технической точки зрения — преимущество за российскими танками. В целом можно говорить о паритете Leopard-2А4 и Т-72Б3, но российская машина лучше по бронезащите, и её, пусть и не самая совершенная сегодня ДЗ «Контакт-5», хотя бы просто есть, то есть даёт хорошую защиту от кумулятивных противотанковых средств.
Леопард-2 А4 остаётся очень уязвимым к ракетному оружию, но и у него есть преимущества — более дальнобойное тепловидение, которое позволит обнаружить танк противника раньше (не только ночью, но и днём, однако ночью это особенно критично), а значит у экипажа будет фора в принятии решения на огонь и манёвр.
Леопард-2 А6 скорее превосходит Т-72Б3, потому что может сражаться в условиях интенсивного применения ПТРК — его броня более стойка к БОПС, а штатная номенклатура своих БОПС позволяет не бояться дуэлей. Главное преимущество обновленного Леопарда А6 в сравнении с А4 — командирское тепловидение, и ещё стоит учитывать возросшую защиту и огневую мощь.
Леопард-2 А6 правильнее сравнивать с Т-90А — эти танки примерно одного времени, но российские машины создавались в более «бедные» времена, из-за чего уступают по электронике — и по её качеству, по и габаритам. Но главное то, что у немца серьёзно возросла в этой модификации дальность тепловидения, в то время как у российской машины всё та же Сосна-У.
В ночном бою натовская машина однозначно выйдет победителем, особенно если у российского экипажа не будет удобной для маскировки местности и мультиспектрального камуфляжа.
В целом…
Основное преимущество, которое получит Украина с новыми танками — ночное видение, с которым у танкистов ВСУ серьёзные проблемы. Соответственно, армия Украины станет активнее ночью, и тёмное время суток начнёт работать на украинцев в наступательных операциях.
Если ВСУ смогут сформировать из натовских машин несколько бригад (или хотя бы дать по танковому батальону в уже имеющиеся 5 бригад), это даст возможность проводить наступления не на тактическую, а уже оперативную глубину, используя отсутствие тепловидения на российских противотанковых вооружениях (и его недостатки у российских танков).
Пока мы можем судить о поставках 74 Леопардов, из которых большинство модификаций А4, а также 22 танков Леопард-2 А6. Далее можно ожидать ещё около 80 танков Леопард-2 А5 (о них мы уже писали), какое-то их количество может передать и Польша. Итого к середине весны можно ожидать наличия до 200 машин такого типа в ВСУ.
Россия до 24 февраля 2022 года обладала 1150 танками модификации Т-72Б3, из которых, по разным оценкам, в боевом состоянии находились не более 800. Т-90А имелось 350 (+200 на консервах), которые дополнят 67 Т-90М Прорыв (20 было выделено под спецоперацию), их активное количество неизвестно. Так что пока численное превосходство останется за РФ.
Однако 200 натовских танков усилят и без того пока большой парк ВСУ, которые помимо Леопардов получат и Абрамсы (пока мы не знаем, какие и сколько), и 180 танков уровня Т-72А и Б (Чехия и Польша), из которых больше половины, правда, требуют модернизации. Таким образом, к лету у Украины появится шанс выровнять бронетанковые силы с РФ. Смогут ли? Будем следить за качеством и объёмами поставок.