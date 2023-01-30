Российские танки против Леопардов — есть ли шансы?

Итак, всех уже почти достала тема танков, но она, пожалуй, самая важная на повестке. Тот случай, когда политота идёт ноздря в ноздрю с военными технологиями… куда деваться?

Самая мякотка в том, что как только Абрамсы и Леопарды всё же решились передать (в чём мы мало сомневались), тут же понеслись крутые разоблачения мол «да что нам эти тарантайки натовские!». Мы ценим ваше любобытство и время, поэтому сегодня спокойно и объективно (насколько позволяет моя компетенция) разберёмся, что эти машины могут противопоставить российским танкам.

Для начала укажем на важный аспект — мы анализируем не сферические «Леопарды» в вакууме за всю историю их производства, а конкретные модификации, которые уже обозначены в поставках. Абрамсы пока трогать не будем — во-первых, не очень понятно, о каких модификациях идёт речь, во-вторых, реальные поставки анонсированы на туманные сроки.