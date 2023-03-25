Обеднённый уран: ядерное оружие или нет?

В природе уран — слаборадиоактивный металл. Но при этом он относится к актиноидам, элементам в конце таблицы Менделеева — ага в тех самых двух полосочках ниже, забыли, наверное уже? (Ничё, мы и сами забыли). Это материал с высокой плотностью и атомной массой, что делает его в 2,5 раза плотнее и прочнее железа. Разумеется, ни военные, ни промышленность мимо таких его свойств не прошли.

На гражданке уран последние годы используют всё реже. Раньше его было много в промышленных красителях для стекла и керамики. Ну и ещё этот очень не объемный, но тяжёлый металл использовали в качестве балласта в авиа- и кораблестроении. С ростом экоактивизма к концу прошлого века, обеднённый уран постепенно забросили.

Но он не особо опасен — сегодня уже доказано, что вред здоровью такой уран может оказать только в виде пыли, если в такой форме попадёт в дыхательные пути и пищевод.

Но мы сегодня говорим об обеднённом уране в оружии (боеприпасах), поэтому разбираем вопрос подробнее:

Что за снаряды с обеднённым ураном?

Теперь более конкретно, про оружие с использованием ОУ.