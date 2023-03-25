Обеднённый уран: ядерное оружие или нет?Скорее нет, но есть нюансы
Что такое обеднённый уран и зачем его применяют? Чем он отличается от более простых снарядов? Опасен ли он?
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Украина получит снаряды с обеднённым ураном — как вы помните из недавних новостей, так заявили британские высокопоставленные лица. Имелось в виду, что эскадрон британских Челленджеров (это танки, если что) будет снабжаться такими боеприпасами.
СМИ несколько взбодрились на этом фоне: мол, считать ли это ядерным оружием — например, «грязной бомбой» или «тактическим» ядерным оружием. Чем отличаются снаряды с обедненным ураном (ОУ), для чего они создавались, насколько опасны, насколько вредны — расскажем сегодня.
Что это вообще такое?
Сначала лучше дадим справку, что такое обеднённый уран (ОУ). Он состоит практически полностью из изотопов Урана-238 — самой «неопасной» его формы. Ядерное оружие и атомная энергетика работают на Уран-235, для чего урановую руду обогащают U-235, в итоге образуется отход — обеднённый уран, так как из него «вытащили» все изотопы U-235 и -234. Его радиоактивность практически идентична с урановой рудой.
В природе уран — слаборадиоактивный металл. Но при этом он относится к актиноидам, элементам в конце таблицы Менделеева — ага в тех самых двух полосочках ниже, забыли, наверное уже? (Ничё, мы и сами забыли). Это материал с высокой плотностью и атомной массой, что делает его в 2,5 раза плотнее и прочнее железа. Разумеется, ни военные, ни промышленность мимо таких его свойств не прошли.
На гражданке уран последние годы используют всё реже. Раньше его было много в промышленных красителях для стекла и керамики. Ну и ещё этот очень не объемный, но тяжёлый металл использовали в качестве балласта в авиа- и кораблестроении. С ростом экоактивизма к концу прошлого века, обеднённый уран постепенно забросили.
Но он не особо опасен — сегодня уже доказано, что вред здоровью такой уран может оказать только в виде пыли, если в такой форме попадёт в дыхательные пути и пищевод.
Но мы сегодня говорим об обеднённом уране в оружии (боеприпасах), поэтому разбираем вопрос подробнее:
Что за снаряды с обеднённым ураном?
Теперь более конкретно, про оружие с использованием ОУ.
Тут всё просто — уран военные используют из-за его супер-прочности, с которой не сравнится никакая легированная закалённая сталь. Эксперименты с обеднённым ураном начали ещё немцы, когда искали замену редким цветным металлам.
К середине Второй мировой войны из-за блокировок поставок стратегического сырья немцы остались без вольфрама — основного элемента для бронебойных сердечников противотанковых снарядов. Промышленности пришлось перейти на особо закаленную сталь, но табличные показатели пробиваемости для пушек и снарядов с ней сильно просели.
СССР и США с вольфрамом (металл с предельно близкими к металлическому урану свойствами, даже более плотный) проблем не испытывали. Проблемы начались с появлением танков 3-го поколения, в которых вместо гомогенной брони, то есть толстенного куска бронестали, начали использовать композитную броня.
Различия (или схожести) пенетрации вольфрама (tungsten) и обедненного урана (depleted uranium)
Композитная броня — это такой «бутерброд», в котором между сравнительно тонких плит гомогенной брони кладут плиту из материала, не поддающегося обработке (сверлению, сварке) и не способного быть частью конструкции. Это часто высокозакалённая сталь, стеклопластик, стеклотекстолит. Башни, например, советских танков используют внутри лобовой брони вертикальные песчаные стержни, а натовские машины использовали различные керамические наполнители.
А снаружи всё это усиливают динамической защитой — коробочки с взрывчатым веществом, которые создают «противовзрыв» и гасят мощь кумулятивной струи, ну и снижают кинетическую энергию бронебойных снарядов.
В 1960-е вместо традиционных бронебойных боеприпасов стали использовать БОПС — бронебойные оперенные подкалиберные снаряды, именно они и сделали каналы стволов танковых пушек гладкими. БОПС состоит из стреловидного стержня с оперением для стабилизации в полёте, а для выстрела его помещают в разгонный контейнер, который после вылета из ствола разрушается.
В общем, если обычный бронебойный снаряд нарезных пушек выжимал около 850 м/с, БОПС разгонялся до 1600 м/с, что кратно повышало пробиваемость. Теперь бороться с танками можно было только ими.
Если в обычном бронебойном снаряде, кроме бронебойного наконечника есть снаряд, который поражает экипаж, то в БОПСе его нет — это просто пробитие (есть пробитие!), при котором вольфрам не разрушается. И не всегда наносит достаточный урон экипажу или органам управления боем, чтобы вывести танк из строя или уничтожить (осколки самой брони часто гасятся противоосколочным подбоем танка внутри).
Урановый стержень обладает пирофорностью (способен воспламенятся при определённых условиях) после пробития может разрушаться, а его острые осколки горят и после пробития намного эффективнее поражают экипаж и оборудование, ну и значительно увеличивают риски пожара и детонации боекомплекта.
В сравнении с вольфрамом есть и ещё одно неочевидное преимущество — он дешевле. В первую очередь потому, что не достаётся военным коммерческим путем — его получают, как правило, от отходов атомной энергетики.
Кто применяет?
В первую очередь снарядами с обеднённым ураном балуется США. С переходом армии на контрактную основу все научно-исследовательские силы ВПК американцы бросили на противотанковое оружие, потому что конкурировать с советскими танковыми армадами на равных поначалу не получалось.
Проблемой были и советские новинки в лице Т-64, Т-72 и Т-80 с комбинированной бронёй разных типов — против них прежние бронебойные снаряды практически ничего не могли сделать с основных тактических дистанций. Американцам пришлось, помимо внедрения БОПС, искать и новые материалы, ведь других способов повысить КПД не было.
Обедненный уран в первую очередь рассматривали для бронебойных автоматических пушек 30 мм для штурмовика А-10, 25 мм для пушек БМП Брэдли и 20 мм для пушек вертолёта Апач. Перво-наперво они были рассчитаны прошибать тонкую броню верхней проекции.
Для танковых БОПС уран применили позднее, а кроме них экспериментировали с гранатами и минами, но быстро прекратили. Содержание обеднённого урана в «лёгких снарядах» автопушек варьируется в пределах 180-200 грамм, в танковых — 3,5 кг в 105 мм-пушках и 4,5 кг в 120 мм-пушках.
СССР с обеднённым ураном тоже работал, но, в отличие от США и Великобритании, долго не признавал. К бронебойным снарядам с обеднённым ураном относятся 125 мм ЗБМ32 Вант, ЗБМ42 Манго (некоторые варианты) и ЗБМ48 Свинец, который развивали уже в РФ. Есть сведения, что кое-что перепадало Саддаму Хусейну, но, как обычно, неподтвержденные (тем более, что они ему явно не помогли).
Очевидно, что БОПС Манго и Свинец вполне активно применяют силы РФ в текущей спецоперации.
Помимо бронебойных боеприпасов, США применяет обеднённый уран в бронировании своих машин. Наиболее активно — после 1998 года в модернизациях Абрамсов М1А1 и новых М1А2. Прежде там использовали вкладыши брони Чобхэма по британской лицензии (вероятно, керамические) — их-то и вынимали, заменяя на обеднённый уран.
Помимо того, что такой уран очень плотный, и это создаёт дополнительную вязкость для пробития, он меньше подвержен вымыванию кумулятивными струями. При пробитии БОПС повышает шансы деформации и разрушения стержня до окончательной пенетрации в боевое отделение. Формально обеднённый уран американцы относят к средствам невзрывной динамической защиты, потому что он обладает рядом дополнительных воздействий на пенетраторы.
Проблема вреда
После операции в Персидском заливе в 1991 году масса солдат обратилась с жалобами на ухудшение здоровье с симптомами, по которым их отказывались лечить по военной страховке (а лечиться в США очень дорого). Признать влияние обеднённого урана на здоровье солдат американскому правительству было никак нельзя, ведь тогда придётся признать его опасным для здоровья и снимать с вооружения.
Ситуация повторилась и после кампании 2003 года, и Югославии, примерно с тем же итогом. Правительство США предпочитало судиться со всеми в индивидуальном порядке и откупаться от самых назойливых ветеранов. Ведь действительно — доказанного вреда, вызывающего рак, а также болезни почек, печени, сердца и мозга, нет.
С другой стороны, есть риск загрязнения почвы обеднённым ураном — не все снаряды летят в цель, да и после попаданий осколки также попадают в землю. За Иракскую кампанию в три недели американцы израсходовали 2000 тонн (!) снарядов с ОУ, из которых большая часть остались в почве.
Критичного повышения радиационного фона это не вызывает, но локальные отравления почвы делают сомнительными условиями для жизни, а независимые исследователи выявили рост патологий новорождённых в 4 раза в местах, где снаряды с обеднённым ураном применялись наиболее активно.
Наконец третий момент — обеднённый уран с точки зрения международных конвенций. Ведь поражение военных противника им можно классифицировать как избыточное. Такой уран проходил в протоколах и к ядерному оружию, и к химическому, и к токсическому, и к радиологическому, и к зажигательным вооружениям. Нигде юридических оснований для его запрета не выявили, из-за недостаточных доказательств.
И, наконец, не забывайте, что США и Россия являются подписантами далеко не всех документов по ограничению вооружений, поэтому даже признание обеднённого урана опасным по какому-либо принципу мало повлияет на его реальную распространённость.