"Вояджер-1" стал посылать необычные данные на Землю

Подобная загадка на данном этапе миссии "Вояджера" является "чем-то вроде обычного явления", - сказала Сюзанна Додд, руководитель проекта "Вояджер-1" и его “близнеца” "Вояджер-2".

“Возраст обоих космических аппаратов составляет почти 45 лет, что намного больше, чем предполагали планировщики миссии”, - добавила Додд. “Кроме того, они находятся в межзвездном пространстве - высокорадиационной среде, в которой раньше не летали космические аппараты”.

Сбой связан с системой артикуляции и контроля ориентации "Вояджера-1", или AACS, которая удерживает космический аппарат и его антенну в правильной ориентации. И похоже, что AACS работает нормально, поскольку космический аппарат получает команды, выполняет их и отправляет научные данные на Землю с тем же уровнем сигнала, что и обычно. Тем не менее, AACS отправляет обработчикам космического аппарата неправильные телеметрические данные. В заявлении NASA не уточняется, когда начались проблемы и как долго они продолжаются.

Агентство сообщает, что персонал "Вояджера" продолжит исследовать проблему и попытается либо устранить ее, либо адаптироваться к ней. Это медленный процесс, поскольку сигнал с Земли в настоящее время доходит до "Вояджера-1" за 20 часов 33 минуты.