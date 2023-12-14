Возмущения и обвинения в предвзятости: SpaceX в шоке от отклонения FCC гранта на $886 млн

Возмущения и обвинения в предвзятости: SpaceX в шоке от отклонения FCC гранта на $886 млнРегуляторы просто делают свою работу
Компания SpaceX в не самом лучшем расположении духа после того, как Федеральная комиссия по связи США (FCC) отказала ей в восстановлении гранта в размере 886 млн долларов на широкополосную связь, предоставленного компании Starlink при предыдущей администрации.
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FCC, возглавляемая председателем Джессикой Розенворсел, отклонила апелляцию SpaceX, заявив, что заявитель не выполнял требования.
Недавний отказ заставил SpaceX выразить глубокое разочарование, обвинив FCC в подрыве цели Фонда цифровых возможностей для сельских районов по подключению американцев, не охваченных услугами. Грант предназначался для субсидирования развертывания Starlink в 35 штатах, что позволило бы охватить более 600 000 сельских домов и предприятий.
SpaceX раскритиковала использование FCC тестов скорости Ookla и заявила, что решение наказывает компанию произвольно. Республиканцы Брендан Карр и Натан Симингтон выразили несогласие с решением FCC, при этом Карр предположил притеснения со стороны регулирующих органов, а Симингтон отметил «авторитетность» технологии Starlink.