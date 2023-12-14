Возмущения и обвинения в предвзятости: SpaceX в шоке от отклонения FCC гранта на $886 млн

FCC, возглавляемая председателем Джессикой Розенворсел, отклонила апелляцию SpaceX, заявив, что заявитель не выполнял требования.

Недавний отказ заставил SpaceX выразить глубокое разочарование, обвинив FCC в подрыве цели Фонда цифровых возможностей для сельских районов по подключению американцев, не охваченных услугами. Грант предназначался для субсидирования развертывания Starlink в 35 штатах, что позволило бы охватить более 600 000 сельских домов и предприятий.

SpaceX раскритиковала использование FCC тестов скорости Ookla и заявила, что решение наказывает компанию произвольно. Республиканцы Брендан Карр и Натан Симингтон выразили несогласие с решением FCC, при этом Карр предположил притеснения со стороны регулирующих органов, а Симингтон отметил «авторитетность» технологии Starlink.