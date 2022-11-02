Впервые за 3 года SpaceX запустила самую мощную в мире ракету

Впервые за 3 года SpaceX запустила самую мощную в мире ракетуИ успешно вернула два его ускорителя
Вчера компания SpaceX впервые с 2019 года запустила свою ракету Falcon Heavy, самую мощную из ныне действующих. Цель запуска – вывод на орбиту набора спутников для Космических сил США.
Компания также посадила два боковых ускорителя ракеты на корабль в океане, которые будут восстановлены для использования в другой миссии позднее в этом году.
Миссия USSF-44 стала четвертым полетом Falcon Heavy, он стартовал со стартового комплекса 39 Космического центра им. Кеннеди в 9:41 утра по местному времени. Как и в предыдущих полетах, два боковых разгонных блока отделились от центрального ядра.
Планы компании SpaceX в отношении Falcon Heavy обычно предусматривают посадку всех трех ускорителей для повторного использования, но из-за потребности в топливе для сегодняшней секретной миссии восстановление центрального ядра не стояло на повестке дня. Однако компании удалось благополучно посадить два боковых ускорителя.