Впервые за 3 года SpaceX запустила самую мощную в мире ракету

Компания также посадила два боковых ускорителя ракеты на корабль в океане, которые будут восстановлены для использования в другой миссии позднее в этом году.

Миссия USSF-44 стала четвертым полетом Falcon Heavy, он стартовал со стартового комплекса 39 Космического центра им. Кеннеди в 9:41 утра по местному времени. Как и в предыдущих полетах, два боковых разгонных блока отделились от центрального ядра.

Планы компании SpaceX в отношении Falcon Heavy обычно предусматривают посадку всех трех ускорителей для повторного использования, но из-за потребности в топливе для сегодняшней секретной миссии восстановление центрального ядра не стояло на повестке дня. Однако компании удалось благополучно посадить два боковых ускорителя.