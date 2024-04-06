Врач объяснил, кому не стоит делать утреннюю зарядку

По словам врача, противопоказана утренняя зарядка и на время простудного либо инфекционного заболевания. Также щадяще нужно относиться к своему организму при травмах и в послеоперационный период.

«Если у вас есть проблемы с сердцем или повышенное артериальное давление, интенсивные физические нагрузки могут ухудшить ваше состояние. В этом случае перед началом занятий необходима консультация кардиолога», — рассказал Шахвеледов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.