Врач объяснил, кому не стоит делать утреннюю зарядку

Опубликовано 06 апреля 2024, 02:52
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Врач объяснил, кому не стоит делать утреннюю зарядкуЧтобы избежать серьёзных осложнений
Врач Видновской КБ, зампред Союза молодых врачей Московской области Рамил Шахвеледов предупредил, что людям с болезнями сердца нельзя делать утреннюю зарядку, чтобы не вызвать осложнения.
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По словам врача, противопоказана утренняя зарядка и на время простудного либо инфекционного заболевания. Также щадяще нужно относиться к своему организму при травмах и в послеоперационный период.
«Если у вас есть проблемы с сердцем или повышенное артериальное давление, интенсивные физические нагрузки могут ухудшить ваше состояние. В этом случае перед началом занятий необходима консультация кардиолога», — рассказал Шахвеледов.
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