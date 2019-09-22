Врачи раскрыли оптимальное для здоровья количество шагов в день

Для молодых людей это количество должно быть равно как минимум 10 тысячам. Людям пожилого же возраста достаточно совершать до 5-7 тысяч шагов в день. По словам врачей, несоблюдение этого норматива приводит к тому, что сердечно-сосудистая система ослабевает.

Вице-президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» отметил, что при ходьбе пешком даже в течение 3 минут у человека снижается кровяное давление.

«Известия» также напомнили об исследовании учёных из Гарвардской медицинской школы. Его результаты показали, что люди, совершающие менее 2,2 тысяч шагов в день, в среднем живут меньше более активных людей.