Все участники международной астрономической олимпиады из РФ забрали золотые медали

Победителей поздравили заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов. Вице-премьер отметил, что талантливые и увлечённые школьники — основа лидерства России в освоении космоса, и поблагодарил родителей, учителей и наставников за поддержку.

Серебряные и бронзовые медали получили по 16 участников, а всего золотые награды в 2025 году завоевали 18 школьников из России, Белоруссии, Монголии, Армении, Перу, Египта, Бангладеша и Венесуэлы.