Все участники международной астрономической олимпиады из РФ забрали золотые медали

Опубликовано 27 сентября 2025, 23:001 мин.
Все участники международной астрономической олимпиады из РФ забрали золотые медалиРоссийские школьники завоевали золото
На федеральной территории «Сириус» завершилась 4-я Открытая международная астрономическая олимпиада (Open World Astronomy Olympiad 2025), проходившая с 20 по 27 сентября. В турнире участвовали старшеклассники из более чем 15 стран, а российская команда повторила успех предыдущих лет: все шесть участников завоевали золотые медали. Абсолютной победительницей стала Екатерина Чуркина.
© Ferra.ru
Победителей поздравили заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов. Вице-премьер отметил, что талантливые и увлечённые школьники — основа лидерства России в освоении космоса, и поблагодарил родителей, учителей и наставников за поддержку.
Серебряные и бронзовые медали получили по 16 участников, а всего золотые награды в 2025 году завоевали 18 школьников из России, Белоруссии, Монголии, Армении, Перу, Египта, Бангладеша и Венесуэлы.