Все же нет: власти РФ не планируют рассматривать легализацию пиратского ПО

Как сообщает издание “Ведомости”, в новой версии плана антикризисных мер правительства РФ от 9 марта, отсутствует появившееся ранее предложение о фактической легализации пиратского ПО в стране.

По словам представителя правительства, это предложение об отмене ответственности за использование пиратских программ в данный момент не обсуждается.

Представитель Минцифры напомнил, что ведомство выступает за “стимулирование перехода на российское программное обеспечение”.

Ранее стало известно, что министр торговли США пригрозила китайским компаниям, которые будут обходить санкции в отношении России и не прекратят экспорт ряда запрещённых высокотехнологичных продуктов, в том числе передовых полупроводников.