Всего две минуты упражнений сделали людей умнее на ближайшие два часа

Авторы новой работы провели метаанализ 13 различных исследований. Они увидели, что короткие тренировки могут повысить эффективность человека во время важного дела.

В частности, положительный эффект наблюдался после умеренной и интенсивной ходьбы, бега и езды на велосипеде. Впрочем, учёные говорят, что вид упражнения не столь важен. Главное, чтобы нагрузка была аэробной.

Исследователи советуют заниматься физической активностью перед тем, как начать решать важную проблему. Правда, после упражнений нужно недолго отдохнуть. Лучший подход: короткая тренировка на две минуты каждые два часа.