Песков признал качество оружия, производимого западными странами, заявив, что некоторые из них впечатляют и технологически совершенны, но другие могут не соответствовать определенным требованиям. Он подчеркнул, что Россия проводит этот анализ в рамках специальной военной операции (СВО).

Песков также прокомментировал сложность сравнения военных возможностей России и Украины. Кроме того, он пояснил, что СВО изначально началась как оборонительная мера России в конфликте с Украиной, но теперь Запад стал ее активным участником.

Ранее полковник запаса, Герой России Александр Никишин поделился своими соображениями относительно возможного сценария контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).