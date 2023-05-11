Всё не просто так: в Кремле рассказали об изучении западного оружия в ходе СВО

Всё не просто так: в Кремле рассказали об изучении западного оружия в ходе СВОА также прокомментировал начало спецоперации
В интервью телеканалу ATV пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия внимательно изучает оружие западного производства, используемое Киевом в продолжающемся вооруженном конфликте.
Песков признал качество оружия, производимого западными странами, заявив, что некоторые из них впечатляют и технологически совершенны, но другие могут не соответствовать определенным требованиям. Он подчеркнул, что Россия проводит этот анализ в рамках специальной военной операции (СВО).
Песков также прокомментировал сложность сравнения военных возможностей России и Украины. Кроме того, он пояснил, что СВО изначально началась как оборонительная мера России в конфликте с Украиной, но теперь Запад стал ее активным участником.
Ранее полковник запаса, Герой России Александр Никишин поделился своими соображениями относительно возможного сценария контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).