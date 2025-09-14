ВВС США выбрали Blue Origin и Anduril для доставки грузов ракетами за час

Опубликовано 14 сентября 2025, 12:001 мин.
ВВС США выбрали Blue Origin и Anduril для доставки грузов ракетами за часБыстро и (возможно) надёжно
Военно-воздушные силы США подключили компании Blue Origin и Anduril к программе по быстрой доставке грузов с помощью ракет. Цель проекта — создать систему, которая позволит доставлять военные грузы в любую точку мира менее чем за час.
Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, получила $ 1,3 млн для изучения, как адаптировать свои ракеты под такие задачи.
Anduril, занимающаяся военными беспилотниками и другими автономными системами, получила $ 1 млн. Её задача — разработать контейнер или капсулу для перевозки различных грузов.
Программа называется REGAL (Rocket Experimentation for Global Agile Logistics). В документах говорится, что такая доставка может использоваться для срочного снабжения войск, гуманитарной помощи или ликвидации последствий катастроф.
Для Blue Origin и Anduril это первый опыт участия в REGAL, но обе компании уже сотрудничают с военными по другим направлениям.