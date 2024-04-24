Вы знаете про OLED, но что дальше? Знакомьтесь, QDEL

Более широкая цветовая гамма: ожидается, что дисплеи QDEL будут передавать более широкий спектр цветов, чем даже самые лучшие QD-OLED, доступные сегодня.

Превосходная яркость: первые тесты показывают, что дисплеи QDEL могут достичь гораздо более высоких уровней яркости по сравнению с OLED.

Более низкая стоимость: благодаря более простой конструкции дисплеи QDEL могут быть более доступными по цене, чем нынешние высококлассные варианты.

Устойчивость к выгоранию: в отличие от OLED, которые могут страдать от выгорания изображения, неорганическая природа QDEL может привести к более длительному сроку службы.

Несмотря на то, что коммерческого предложения пока нет, компания Nanosys, один из ключевых разработчиков, планирует начать продажи в 2026 году. Дисплеи QDEL работают за счет подачи электричества непосредственно на квантовые точки, заставляя их излучать свет. Это устраняет необходимость в подсветке и позволяет управлять отдельными пикселями, добиваясь идеального черного цвета и высокой контрастности.