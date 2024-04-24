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Наука и технологии
Опубликовано 24 апреля 2024, 13:25
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Вы знаете про OLED, но что дальше? Знакомьтесь, QDEL

Но есть нюансы
Дисплеи нового поколения QDEL могут выйти на рынок уже в 2026 году. QD-OLED — это хорошо, но на горизонте маячит лучшее решение: QDEL (Quantum Dot Electroluminescent) или NanoLED. В отличие от нынешних QD-OLED-экранов, использующих отдельный источник света, в QDEL в качестве источника света используются сами квантовые точки. Это сулит значительные преимущества.
Вы знаете про OLED, но что дальше? Знакомьтесь, QDEL
© Ferra

Более широкая цветовая гамма: ожидается, что дисплеи QDEL будут передавать более широкий спектр цветов, чем даже самые лучшие QD-OLED, доступные сегодня.

Превосходная яркость: первые тесты показывают, что дисплеи QDEL могут достичь гораздо более высоких уровней яркости по сравнению с OLED.

Более низкая стоимость: благодаря более простой конструкции дисплеи QDEL могут быть более доступными по цене, чем нынешние высококлассные варианты.

Устойчивость к выгоранию: в отличие от OLED, которые могут страдать от выгорания изображения, неорганическая природа QDEL может привести к более длительному сроку службы.

Несмотря на то, что коммерческого предложения пока нет, компания Nanosys, один из ключевых разработчиков, планирует начать продажи в 2026 году. Дисплеи QDEL работают за счет подачи электричества непосредственно на квантовые точки, заставляя их излучать свет. Это устраняет необходимость в подсветке и позволяет управлять отдельными пикселями, добиваясь идеального черного цвета и высокой контрастности.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#экран
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#разработка
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#OLED