Вы знали про совместные с Google колонки JBL? А на них обновление вышло

До обновления устройства JBL Google Assistant, входящие в группу с продуктами Google/Nest от других производителей (не JBL), не воспроизводили музыку. Непростой обходной путь, который нашли владельцы, заключался в запуске воспроизведения Cast на JBL, а затем добавлении других колонок в группу (через приложение Home).

С этой недели прошивка Cast 1.52.272222 распространяется на такие устройства, как JBL Link 10, 20 и 300. Согласно сообщениям, основная функциональность Speaker Group теперь работает как прежде.

Ранее материнская компания Google, Alphabet Inc, получила письмо от инвестора, TCI Fund Management, в котором говорится о необходимости принятия агрессивных мер по сокращению расходов. В том числе и в виде сокращения персонала.