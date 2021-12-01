Выпущен датчик чистоты овощей и фруктов

Устройство называется PureGo PD100. Оно представляет собой округлый гаджет шириной около 10 и толщиной около 5 сантиметров. У него есть светодиодная подсветка, которая сообщает о наличии загрязнителей.

Устройство нужно поместить в миску с водой и фруктами. Оно может определять пестициды и другие загрязнители. Помимо светодиодной панели результат отображается и на смартфоне, подключённом к PureGo PD100.

Датчик чистоты оснащён аккумулятором, может работать на одном заряде до шести часов. Заряжается от подставки с беспроводной зарядкой. Пока PureGo PD100 продаётся только в США и стоит $200.